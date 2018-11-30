Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Büyükkılıç'tan KTO'ya Ziyaret

Melikgazi Belediye Başkanı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ticaret Odası'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarete Başkan Büyükkılıç'a; Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve il yönetimi eşlik etti. Nezaket ziyaretlerinden dolayı Başkan Memduh Büyükkılıç nezdindeki heyete teşekkür eden KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, “Öncelikle Kayseri için önemli bir isim olan değerli başkanımızın büyükşehir belediye başkanlığına adaylığı bizleri mutlu etmiştir. Yıllarca bu şehre hizmet etmiş, halkla iç içe oldunuz ve daima biz iş dünyasının yanında yer aldınız. Özellikle çarşı sorunlarımızın çözümlerinde bizleri yalnız bırakmadınız. Rabbim çıktığınız yeni yolda başarılı kılsın, hayırlı görevler yapmayı nasip etsin. Allah utandırmasın” diye konuştu.

Başkan Memduh Büyükkılıç ise, güzel temennilerinden dolayı KTO Başkanı Gülsoy'a teşekkür ederek, daha önce olduğu gibi bundan sonra da Kayseri'nin daha iyi yerlere gelmesi için birlikte hareket edeceklerini ifade etti. Başkan Memduh Büyükkılıç ve beraberindeki heyet daha sonra KTO Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan'ı da ziyaret ederek bir süre sohbet etti.