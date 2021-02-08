Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste 44 gündem maddesi oylanarak, karara bağlandı.

Büyükşehir Belediyesi 2021 Yılı Şubat Ayı Meclis Toplantısı, Kadir Has Kongre Merkezi'nde korona virüs tedbirleri kapsamında yapıldı. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, toplantıda 25 asıl, 19 ek gündem maddesi olmak üzere 44 gündem maddesini müzakere ederek, karara bağladı. Meclis üyelerinin talep ve görüşlerini de dinleyen Başkan Büyükkılıç, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu. Büyükkılıç, Cuma günü saat 15.00'da ikinci oturumun yapılacağını belirterek, meclisi kapattı.

Daha sonra Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi (KCETAŞ) Genel Müdürü Hidayet Atasoy, meclis üyelerine Kayseri elektrik şirketler grubu ile ilgili ana hatlarıyla bilgi verdi.