Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2021'de 8 ödül aldı

Ödüllü belediye olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gerek imar ile altyapı çalışmaları, gerekse gönül belediyeciliği hizmetleri ile halka dokunan girişimleri sayesinde bir yandan hizmetlerini sürdürürken, diğer taraftan da bu çalışmaların meyvesi olarak ödül kazanıyor. Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki, Cumhurbaşkanı, Bakanlar, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı, Üniversiteler, Türkiye Belediyeler Birliği, Tarihi Kentler Birliği ile belediyeler düzeyinde ödüller alan Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirilen çeşitli yarışma ve programlarda dereceye hak kazanarak ödüle layık görüldü. Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına Başkan Büyükkılıç'ın aldığı ödül sayısı, 2021 yılında 8'e ulaştı. Ankara'da gerçekleşen ve toplam 224 belediyenin 262 farklı proje fikriyle rekabet ettiği Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'nda ödül aldı. Memduh Büyükkılıç, ödülü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. 148 AK belediyenin 283 proje ile katılım sağladığı ve 3 ayrı kategoride düzenlenen proje yarışmasına Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kültür Sanat Eğitim ve Spor Faaliyetleri dalında dereceye girerek ödül elde etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Büyükşehir Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın düzenlediği ‘2021 Verimlilik Proje Ödülleri'nde' büyük başarı elde ederek 468 proje içerisinden olan Kayseri Ulaşım A.Ş. tarafından hazırlanan ‘Verimli Ulaşım Hatları Kurulması ve İşletmesi' adlı projesiyle 2.'ödülü kazandı. Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda jüri özel ödülüne layık görülen Büyükşehir Belediyesi, 33 belediye, 33 uygulama ve 28 proje dalında toplam 61 proje içerisinden ‘Ağırnas Yukarı Bezirhane Restorasyonu, Kent Merkezindeki Tarihi Çeşmelerin Restorasyonu, Kültepe Müzesi ve Paleontoloji Müzesi' çalışmaları kapsamında jüri özel ödülü almaya hak kazandı. Pandemi döneminde Türkiye'de ilklere imza atan ve örnek uygulamaları hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 14. Prof. Dr. Feriha Öz 2021 Pandemi Ödülleri'nde Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Dünyada yerel yönetimler tarafından hayata geçirilen tek kayak merkezi olan ve Türkiye ile dünyanın gözde kayak merkezlerinden birisi Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi, alternatif turizm imkânları ile Avrupa Komisyonu Seçkin Destinasyonlar Ağı'nda yer almaya hak kazanarak, Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy imzalı ödül belgesi verildi. Diğer taraftan Anadolu coğrafyasında müzeleri özendirmek ve geliştirmek amacıyla geleneksel olarak her yıl Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen ‘Müze Özendirme Yarışması'nda Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Uygarlığı Müzesi ile Kent Tarihi Müzeleri kategorisinde ödüle layık görüldü.

Çevre ödüllerinde ilk 3'te yer aldı

Ayrıca IEEE Öğrencilerinin bu yıl ilk kez düzenlediği 'Boğaziçi Çevre Ödülleri 2021' yarışmasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi ilk 3'te yer alma başarısı gösterdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bir yandan ödül alacak hizmetler üretirken, diğer taraftan da yapılan güzel çalışmaları, gerçekleştirilen faaliyetleri ödüllendirmeyi de ihmal etmedi. 2021 yılı boyunca düzenlediği şiir, hikâye, türkü yarışmaları ile katılımcılarını ödüllendirerek teşvik eden Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, mimarlık yarışmasına da imza attı. Büyükkılıç, ayrıca sınavlarda başarı kaydeden öğrencileri ve sefer sırasında vatandaşlara yardımcı olan duyarlı otobüs şoförlerini de gözeterek onları ödüllendirdi. Hizmetlerinin karşılığını ödülden ziyade teşekkür olarak da alan ödüllü Başkan, Büyükkılıç ve Büyükşehir Belediyesi'ne, vatandaşlardan muhtarlara, sendikalardan, STK ile resmi kurum ve kuruluşlara kadar toplumun pek çok kesiminden teşekkür de geldi. Bunlardan bazıları ise orman yangınlarında itfaiye ve sel baskınlarında KASKİ personeli gönderilen il ve ilçe belediyeleri, valilik ve kaymakamlıkları tarafından yapılan teşekkürler, bazı film yapımcı ve yönetmenlerinden yapılan desteklerden dolayı gelen teşekkürler, bazı ziraat odalarından yapılan yardım ve destekler nedeniyle teşekkürler, bazı mahalle muhtarlarından gerçekleştirilen hizmetler dolayısıyla teşekkür ziyaretleri olarak yer aldı.