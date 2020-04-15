Kayseri Büyükşehir Belediyesi: “850 Halk otobüs şoförü karantinada“

Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu, özel halk otobüslerinin karantina kararıyla sefere çıkmaması konusunda bilgi paylaşarak “Özel Halk otobüslerinde çalışan 850 civarında şoför karantinaya alındı” dedi.

9 Nisan Perşembe günü İl Sağlık Müdürlüğü, şoförler arasında pozitif vakaların olduğunu belirten Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu ”10 Nisan Cuma günü Sağlık Müdürlüğü özel halk otobüsleri ve belediyeye bağlı tüm şoförleri taramadan geçirmeye başladı. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı ile beraber taramalara ara verilirken 12 Nisan Pazar günü İl Sağlık Müdürlüğü tarafından şoförler arasında iki pozitif vaka daha olduğu ve bundan dolayı şoförlerin karantinaya alınacağı bilgisi sözlü olarak iletildi ”dedi. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla da özel halk otobüslerinde çalışan 850 civarında şoför 14 gün karantinaya alındığını söyleyen Gündoğdu; "Bu kararın neticesi olarak 385 adet özel halk otobüsü şoför olmadığından servis dışı kaldı. Bundan dolayı, normal zamanda 615 otobüs ile verilen toplu taşıma hizmeti Kayseri ulaşıma ait 230 adet otobüs ile verilme zorunluluğu ortaya çıktı” ifadelerini kullandı. Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla birlikte daha az otobüs ve daha az şoför ile ulaşım planı hazırlandığını ifade ederek; “13 Nisan Pazartesi günü işlerine gidecek olan yolcularımızı en az etkileyecek şekilde raylı sistemin etkin olarak kullanılacağı aktarmalı ulaşım planı yapılmıştır. Bu doğrultuda elimizdeki tüm imkanlar kullanılarak maksimum düzeyde hizmet verilmeye çalışılmıştır.Azalan şoför ve araç sayısına göre de toplu taşıma hizmet saatleri yeniden belirlenmiştir. Raylı sistem işletmesi 06.00 -21.00 saatleri arasında, otobüs işletmesi ise 06.00-10.00 ile 16.00-20.30 saatleri arasında çalışacak şekilde düzenlenmiştir. Normalde yoğun saatte 12 dakika ve 15 dakika aralıklar ile çalışan raylı sistem işletmesi 6 dakika sefer aralığına çekilerek yüzde yüz kapasite artırımı yapılmıştır. Yolcu yoğunluğu olan bölgelerde 18 metre körüklü araçlar kullanılarak otobüs içinde yoğunluk olmamasına dikkat edilmiştir. Uç noktalarda yedek araçlar bekletilerek yoğunluk oluştuğu anda hızlıca müdahale edilmeye çalışılmıştır. Tüm bu olumsuz şartlara rağmen 13 Nisan Pazartesi günü 58 bin 911, 14 Nisan Salı günü ise 54 bin 441 yolcumuza hizmet verilmiştir” diye konuştu.

Özel halk otobüslerini kullanan 850 şoförün karantinaya alınması nedeniyle 385 özel halk otobüsünün kullanılamamasından dolayı toplu taşımada yaşanan olumsuzlukları en aza indirgemek için azami hassasiyetle çalıştıklarını vurgulayan Genel Müdür Gündoğdu, bu süreçte vatandaşlardan anlayış beklediklerini söyledi.