Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İlk Konteyner Kentte Sıcak Yemek Dağıtıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, AFAD iş birliğinde kısa süre içerisinde kurduğu Kahramanmaraş'ın ilk konteyner kentinde mobil mutfak uygulamasını devreye soktu.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve AFAD iş birliğinde kısa süre içerisinde kurulan ilk konteyner kentte Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda mobil mutfak kuruldu. Depremzede vatandaşlara şefkat ve merhamet elini uzatarak gece gündüz demeden büyük bir özveri ile çalışmalarını yürüten Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilk andan itibaren kente oluşturduğu sıcak çorba ve dağıtım noktalarının yanı sıra Karacasu Geçici Konaklama Merkezi'nde kurulan konteyner kent de mobil mutfak uygulamasını hayata geçirdi. Karacasu Geçici Konaklama Merkezi'nde konaklayan depremzede vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sıcak yemek imkânı sunuluyor.

Deprem bölgesinde çalışmaları titizlikle takip eden Başkan Büyükkılıç da konteyner kentte hem depremzede vatandaşlara hem de görevli personele sıcak yemek dağıtımına eşlik etti. Özellikle çocuklarla yakından ilgilenen Büyükkılıç, depremzede vatandaşlara bir kez daha ‘geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.