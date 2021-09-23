Kayseri Büyükşehir Belediyesi, üniversitelileri yalnız bırakmıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 5 üniversitesi ile eğitimin merkezi olan Kayseri'de hiçbir üniversite öğrencisini yalnız bırakmayarak, yurt ve konaklama sıkıntısı yaşayabilecek öğrencilerin yanında olacak.

Büyükşehir Belediyesi, 2021-2022 eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitime geçilmesinin ardından kente gelen ve gelecek olan üniversite öğrencilerinden yurt çıkmayan öğrencilere yurda yerleşene kadar barınma imkânı sunacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 5 üniversitesi ile 80 bin civarında üniversite öğrencisine ev sahipliği yapan Kayseri'de yurt veya konaklama sorunu yaşayabilecek öğrencilerin Büyükşehir Belediyesi ile irtibata geçmeleri istenerek, “5 üniversitesi ile eğitimin adeta merkezi olan Kayseri'mizde hiçbir öğrencimizi yalnız bırakmıyoruz. Yurt ve konaklama sıkıntısı yaşayan öğrencilerimizin 153 Çağrı Merkezi veya 0552 153 38 38 numaralı Whatsapp numaramızdan iletişime geçmeleri önemle rica olunur” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Türkiye'nin parlayan şehri, Anadolu'nun cazibe merkezi olan Kayseri'nin, endüstrinin, ticaretin, eğitimin ve bilimin merkezi konumunda olduğu, yerel yönetimler olarak bu ülkenin geleceği olan gençlerin eğitim ve öğretimine katkı sağlamak için bütün fedakârlığın yapılacağı vurgulandı.