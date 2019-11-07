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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yapex'te

Antalya’da açılan YAPEX Restorasyon Koruma ve Kültür Mirası Fuarı’na Kayseri Büyükşehir Belediyesi de katıldı.

Antalya'da açılan YAPEX Restorasyon Koruma ve Kültür Mirası Fuarı'na Kayseri Büyükşehir Belediyesi de katıldı. Tarihi Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi, Koramaz Vadisi gibi değerlerimizin tanıtıldığı Kayseri standına büyük ilgi gösterildi.


Tarihi Kentler Birliği ve Çekül Vakfı tarafından 6-8 Kasım tarihleri arasında düzenlenen ve bu yıl 9.'su yapılan YAPEX Kültür Mirası ve Koruma Fuarı Antalya'da gerçekleştiriliyor. Tarihi Kentler Birliği'ne üye belediyeler ve restorasyon firmalarının katıldığı fuarda Kayseri Büyükşehir Belediyesi de stant açtı. Stantta özelikle Tarihi Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi ve Koramaz Vadisi gibi değerlerimizle ilgili ziyaretçilere açıklamalarda bulunuldu.


Standı Çekül Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen de gezdi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile birlikte Kayseri standını ziyaret eden Metin Sözen'e Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanı Gürcan Senem tarafından Tarihi Kayseri Kalesi'nde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verildi.

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