Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri hastanelerde maske dağıttı

Zabıta ekipleri tarafından hastanelerdeki personel ve vatandaşlara maske dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, farklı alanlarda yaptıkları denetim, uyarı ve hizmetlerle koronaviris tehdidinin azaltılması yönündeki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Zabıta ekipleri bu kez de hastanelerde vatandaşlara yardımcı oldu.

Şehir Hastanesi, Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Hastanesi ve Kayseri Devlet Hastanesi'ne giden zabıta ekipleri, hastanelerde görev yapan sağlık personeli ile vatandaşlara maske dağıttı. Özellikle hasta olan vatandaşların kendi sağlıkları ve toplum sağlığı için maske takmaları gerektiği yönünde uyarılarda bulunan zabıta ekipleri, dağıttıkları maskelerle vatandaşların bu ihtiyaçlarını giderdi.