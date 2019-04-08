Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde yeni meclisin ilk toplantısı yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye'nin 31 Mart seçimleriyle oluşan yeni meclisi ilk toplantısını Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında yaptı. Başkan Büyükkılıç, yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulundu. Yeni dönemin ilk toplantısında meclis içi komisyonlarının seçimleri yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nin yeni üyeleriyle ilk toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlık etti. Yeni dönemin ilk toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla açıldı. Meclisin en genç iki üyesi olan Hasan Nuri ve İhsan Orhan ile divanın oluşmasının ardından yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, “İnşallah, Kayserimize, ülkemize ve insanlığa hayırlı hizmetlerde bulunuruz” ifadelerini kullandı. Toplam 23 maddenin görüşüldüğü mecliste daha sonra komisyonların seçimlerine geçildi. Büyükşehir Belediye Meclisi'nin yeni dönemdeki ilk toplantısında Tarihi Kentler Birliği'ne belediye meclisinden üç, meclis dışından bir üye seçimi de yapıldı. Kayseri'nin meclis dışından üyesi Çekül Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen oldu. Meclis toplantısına da iştirak eden Prof. Dr. Metin Sözen, Tarihi Kentler Birliği'nin dünyada saygın bir yerde olduğunu belirtti. Tarihi Kentler Birliği'nde Kayseri ve Türkiye'nin üyesi olduğunu ifade eden Sözen, tarihi kültürel mirasa öncelik tanıyan Kayseri'nin uluslararası alanda da yer alacağını kaydetti. Tarihi Kentler Birliği'ne belediye meclisinden seçilen üyeler ise doğal üye olan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Cengiz Ekici, Kasım Balcı ve Yalçın Duru oldu. Yeni dönemin ilk meclis toplantısında meclis içi organlarının seçimleri de yapıldı. Seçimler sonucu Büyükşehir Belediye Meclisi 1. Başkanvekili Mehmet Savruk, 2. Başkan Vekili ise Emine Timuçin oldu. Yusuf Özkaya ve Hasan Nuri Kuş ise divan katibi olarak seçildiler. Büyükşehir Belediyesi Encümen Üyeliklerine ise Mehmet Savruk, Muammer Kılıç, Yakup Tezcan, Emine Timuçin ve Hulusi Çavdar seçildi. Büyükşehir Belediyesi Komisyonları ise şu isimlerden oluştu;

İmar ve Bayındırlık Komisyonu:Bekir Yıldız, Sami Yağmur, Hasan Nuri Kuş, Cengiz Ekici, Hami Türkyar, Orhan Say, Sezgin Özçelik. Plan ve Bütçe Komisyonu: Ahmet Tural, Ragıp Dost, Mustafa İnceok, Ahmet Bostancı, Ahmet Büber, Ali Kabak, Mehmet Emre Taşçı. Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu: Hasan Nuri Kuş, Rubbiye Reyhan Nalbantoğlu, Tufan Nayman, Yakup Göktaş, Fatih Tanşu, İbrahim Carlak, Ali Özyurt. Ulaşım Komisyonu: Nusret Uğurlu, İlyas Emre, Mustafa Bayam, Cemil Bayram, İsmail Yazıcı, İbrahim Carlak, Ali Özyurt. Çevre ve Sağlık Komisyonu: Kürşat Eerkek, Mustafa Temur, Aytekin Özçelik, Menderes Açıkgöz, Menderes Yıldırım, Ümit Coşkun, Ali Aktaş.