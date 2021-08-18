Kayseri Büyükşehir, Bozkurt'ta yaraları sarıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ülke genelinde yaşanan doğal afetlerde vatandaşların yanında yer almaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla Antalya'nın Manavgat ve Muğla'nın Milas bölgelerinde çıkan orman yangınlarında önemli rol üstlenmesinin ardından, şimdi de Kastamonu ili Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi için harekete geçti. KASKİ Genel Müdürlüğü'nce görevlendirilen kombine aracı ve personeller, afet bölgesi olan Kastamonu Bozkurt'ta temizleme çalışmalarına katıldı.

Temizleme çalışmaları aralıksız devam ederken, devletin imkânları ve milletin destekleriyle sel felaketinin yaşandığı bölgelerde yaraların sarılmasına hep birlikte devam ediliyor.