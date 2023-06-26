Kayseri; büyükşehir ile Kurban Bayramı'na hazır

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda da Kayserililerin huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçirmeleri için geniş çalışmalar gerçekleştiriyor. Büyükşehir ekiplerince Kurban Bayramı'nda vatandaşların hiçbir sorunla karşılaşmamaları için bayram süresince pek çok tedbir alındı.

Ekipler arife gününden itibaren ve Kurban Bayramı boyunca vatandaşların hijyenik ve huzurlu bir şekilde kurban ibadetini gerçekleştirebilmeleri için 24 saat esasına göre denetimlerine devam edecek. Vatandaşlar zabıtayı ilgilendiren konularla ilgili şikâyetlerini Büyükşehir Belediyesi'nin Alo 153 İletişim Merkezi ve Merkez Zabıta Amirliği'nin 232 29 60 numaralı telefonuna iletebilecekler. Diğer yandan Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. Genel Müdürlüğü ile Kayserigaz arıza ekipleri de vatandaşların su, elektrik ve doğalgaz şikâyetlerini gidermek için 24 saat kesintisiz mesai yapacak. Su ile ilgili şikâyetler için vatandaşlar KASKİ Genel Müdürlüğü'nün 185, elektrik arızaları için Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün 186 ile doğalgaz arızaları için Kayserigaz'ın 187 numaralı telefonlarını arayabilecekler. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince kurban kesim yerlerinde veteriner hekim bulunduracak. 48 Veteriner hekim, talep eden vatandaşların kurbanlık hayvanlarını, ücretsiz olarak kontrol edecek. Kurban Bayramı süresince ilgili birimler tarafından denetimler devam edecek. Kurban kesim alanı ve satış yerleri ile ilgili olarak, ilçe belediye başkanlıklarınca şehrin muhtelif yerlerinde duyuruları yapılacak. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri şehrin güvenliğini, huzurunu, sağlık ve esenliğini sağlamak için ve halkın sağlığını, esenliğini korumak için çalışacak. Zabıta tarafından yapılan denetimlerde Kurban Bayramı süresince açık alanlarda et çekimi ve sucuk yapımına izin verilmeyecek. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi vatandaşların şehir içi ulaşımlarını rahat bir şekilde sağlamaları için otobüs ve raylı sistem seferlerini aksatmadan sürdürecek.

Öte yandan Asri Mezarlık ve Erkilet Bülbülpınarı, Argıncık, Ambar ile Gesi-İldem mezarlıklarında ve şehitlikte bayram öncesi temizlik çalışmaları yapıldı.