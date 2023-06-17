Kayseri Büyükşehir; Literatürde Referans Alınarak Atıfta Bulunulan Belediye Oldu

Kayseri'yi okuyan ve okutan şehir olarak niteleyen, kütüphaneler şehri olması amacıyla kente sürekli kütüphane kazandıran ve Kayseri'nin sahip olduğu kadim kültür ile medeniyeti anlatmak ve tanıtmak için kültür yayınları ile süreli yayınlara hız veren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni, referans alınan, kaynaklarına atıf yapılan Büyükşehir Belediyeleri arasında 6'ncı sıraya yerleştirdi. Sosyal Bilimler Atıf Dizini'nin (SOBİAD) verilerine göre Kayseri Büyükşehir Belediyesi, atıfta bulunulan büyükşehirler arasında en çok tercih edilen belediyelerden birisi oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut kültür ve süreli yayınlarına ek olarak 4 yıllık belediye başkanlığı sürecinde 40'ın üzerinde kitap ve 20'nin üzerinde süreli yayın olan dergiyi literatüre kazandıran Başkan Büyükkılıç'ın ortaya koyduğu eserleri, yazılan başka eserlere ve yapılan başka araştırmalara kaynak teşkil ederek, onlara atıfta bulunmak suretiyle katkı sağladı.

Kendi tabiri ile adeta açık hava müzesi olan Kayseri'yi, her fırsatta tanıtmak ve her kulvarda anlatmak için gayret gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu çalışmalarını yayımladığı eserlerle de taçlandırırken, bir yandan şehri tanıtırken, diğer taraftan yazın dünyasına da bu sayede desteklerini sürdürüyor. Türkiye'deki 30 büyükşehir belediyesinin yayımlanan eserleri arasında gerçekleştirilen atıf araştırması neticesinde Kayseri Büyükşehir, toplam bin 351 atıf ile İstanbul, İzmir, Ankara, Konya ve Bursa Büyükşehir Belediyelerinin ardından 6'ncı sırada yer aldı.