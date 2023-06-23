İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kayseri Büyükşehir Mezarlıkları bayrama hazır hale getirdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda bakım, onarım ve temizlik çalışmaları yaparak vatandaşların rahat ve huzurlu bir şekilde kabir ziyaretlerini gerçekleştirmelerine imkân sunuyor.


Büyükşehir Belediyesi, her bayram öncesinde olduğu gibi Kurban Bayramı'nda vatandaşların huzurlu bir şekilde kabir ziyaretlerini gerçekleştirmeleri için mezarlıklarda gerekli hazırlıkları yaparak tedbir alıyor.


Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Başkan Büyükkılıç'ın, Kayserililerin huzurlu, güvenli ve nezih bir ortamda bayramlarını geçirmeleri için verdiği talimatları istikametinde kentin muhtelif bölgelerinde çalışmalarını sürdürürken, Mezarlıklar Şube Müdürlüğü personeli de Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki mezarlıklarda temizlik ve bakım, onarım çalışması yapıyor.


Kurban Bayramı'nda vatandaşların rahat bir şekilde ziyaretlerini gerçekleştirebilmeleri için görev yapan ekipler mezarlıklarda detaylı bir çalışma başlattı.


15 araçla yaşlı ve engellilere ücretsiz hizmet


Öte yandan Asri Mezarlık ile Erkilet Bülbülpınarı, Argıncık, Ambar ve Gesi-İldem mezarlıklarında ve Kartal Şehitliği'nde bayram öncesi birçok çalışma yapılırken, Şehir Mezarlığı girişlerinde Büyükşehir'e ait 15 araçla engelli ve yaşlılara ücretsiz hizmet verilecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.