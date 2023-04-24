Kayseri, büyükşehir projeleri ile sağlıklı Kentler Birliği Dergisi'nde örnek gösterildi

Kayseri, doktor başkan Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği projeleri ile Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin süreli yayını olan ‘Kentli Dergisi'nin son sayısında örnek gösterildi.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin, ‘Sürdürülebilir Marka Şehirler' temasıyla yayımladığı Kentli Dergisi'nin son sayısında yer alan Kayseri'nin Büyükşehir Belediyesi, hayırsever ve belediye iş birliğinin en güzel örneği olan Türkiye'deki en donanımlı engelsiz yaşam merkezi Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yapmış olduğu anlamlı etkinlik ile dergiye konu oldu.

Büyükşehir'in, engelliler ile empati kurulmasına imkân tanıyan etkinliği yer aldı

Şehirlerden haberler yer alan Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin süreli yayını ‘Kentli Dergisi'nde, ‘Büyükşehir'in ‘Özel' Vatandaşları daha İyi Anlayabilmek İçin “Empati Parkuru” ' başlıklı haberi ile okurlarıyla buluşan dergide, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin engelli vatandaşlar ile empati kurularak hareket edilmesine katkı sağladığı etkinliği örnek olarak yer aldı.

Sağlık Turizminin gözdesi Kayseri, sağlıklı Kentler Birliği'nde

Zengin sağlık turizmi potansiyeli ve Büyükşehir Belediyesi'nin de girişimleri ile çeşitlenen sağlık turizminin gözde şehirlerinden olan Kayseri, söz konusu sağlık alanında adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

Aynı zamanda Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği üyesi olan Büyükşehir Belediyesi, doktor başkan Memduh Büyükkılıç'ın girişimleri ile şehre Sağlık Bilimleri Üniversitesi çatısı altında Şehir Hastanesi'nde 3'üncü tıp fakültesini kazandırırken, sağlık altyapısının güçlendirilmesi adına da girişimlerde bulunuyor. Bu çerçevede yine Başkan Büyükkılıç'ın girişimleri ile Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ) ile iş birliği protokolü imzalanırken, öte yandan sağlık turizmi konusunda web sitesi kuran Büyükkılıç, şehrin sağlık turizminin gelişmesine her platformda destek sağladı. Doktor Başkan Büyükkılıç, bir yandan sağlık altyapısının en önemli bileşenlerinden olan sağlık donanımları çerçevesindeki tesisleri de büyük bir gayretle şehre kazandırmak için kolları sıvadı. Bu anlamda Başkan Büyükkılıç başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi, Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhaneleri, ödüllü Hospice projesi gibi pek çok tesisi inşa ederken, Glütensiz Kafe gibi tesisleri de şehre kazandırdı.

Kayseri, doktor başkan Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleri ile her geçen gün sağlık turizminde daha etkin rol üstlenmeye devam ediyor.