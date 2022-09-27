Kayseri Büyükşehir, stratejik yönetimde 1 numara

Memduh Büyükkılıç ve uzman ekibi sayesinde yürüttüğü çalışmalarda gösterdiği stratejik yönetim anlayışı ile 10 büyükşehir arasında birinci sırada yer aldı.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği başarılı yönetim ile bilimsel makale ve tez çalışmalarına konu olmayı ve örnek gösterilmeyi sürdürüyor. Bu çerçevede Türkiye'nin önemli üniversitelerinden Hacettepe'de gerçekleştirilen ve seçilen 10 büyükşehrin stratejik planlamasının karşılaştırmalı olarak incelendiği tez çalışmasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pek çok başlıkta yapılan karşılaştırmanın toplamında yüzde 13,27'lik bir oran ile ilk sırada yer alma başarısı gösterdi.

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kamu Yönetimi Bilim Dalında Yüksek Lisans Öğrencisi Emre Ezin tarafından kaleme alınan ‘Büyükşehir Belediyelerinin Kurumsal Kapasitelerinin Stratejik Planlar ve Faaliyet Raporları Üzerinden Karşılaştırmalı Analizi' başlıklı Yüksek Lisans Tezindeki, Büyükşehir Belediyelerinin 2020-2024 Stratejik Planının Yeni Kamu İşletmeciliği Temasıyla Karşılaştırmalı Analizi tablosunda aralarında İzmir, Adana, Eskişehir, Bursa, Diyarbakır, Mersin, Mardin, Konya, Gaziantep ve Kayseri'nin de yer aldığı toplam 10 büyükşehir içinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yeni Kamu İşletmeciliği temasına stratejik planlarında en fazla ağırlık veren ilk 3 büyükşehir arasında ilk sırada yer aldı.

Kamu Yönetimi alanında oluşturulan tez çalışmasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ‘profesyonel yönetim' başlığında en fazla kodlama yapılan belediye olarak 10 ili geride bıraktı ve ilk sırada yer aldı. Söz konusu 10 büyükşehir içerisinde ‘stratejik yönetim' konusunda gerçekleşen kodlama miktarlarında ise Kayseri Büyükşehir Belediyesi Adana ile aynı miktarı yakalayarak diğer illeri geride bıraktı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bilimsel anlamda da profesyonel ve stratejik yönetim alanında başarısını tescilleyen belediyeler arasına girdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ‘çıktı kontrolü/hemşehri memnuniyeti' başlıklı konuda toplam 20 kodlama miktarı bulunan Mersin'in ardından 19 kodlama miktarı ile 10 büyükşehir belediyesi arasında 2'nci sırada yer buldu. Söz konusu durum ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2020-2024 Stratejik Planının Yeni Kamu İşletmeciliği Temasıyla Karşılaştırmalı Analizinde ‘çıktı kontrolü/hemşehri memnuniyeti'ne en fazla önem gösteren belediyeler arasına girdi.