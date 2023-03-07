Kayseri Büyükşehir, tedavi gören depremzede yakınlarını misafirhanede ağırlıyor

Memduh Büyükkılıç'ın insan odaklı projelerinden Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhanesi depremzede vatandaşları ağırlıyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, “Tüm imkânlarımızla Kayseri'mizde ve deprem bölgesinde depremzede kardeşlerimizin yanındayız” dedi.

Kente kazandırdığı insan ve sağlık odaklı projeleriyle gönüllere dokunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir'in takdir toplayan hizmeti Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhanesi'nin hastanede tedavi gören depremzede vatandaşların yakınlarına kapılarını açtığını kaydetti.

Belediye-hayırsever iş birliğinde Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi karşısı ve Kayseri Şehir Hastanesi karşısında hizmete açılan Serpil-Mehmet İştahlı Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhanesi depremden yaralı olarak kurtarılan ve hastanede tedavi altına alınan depremzede yakınlarını ağırlıyor.

“Tüm imkânlarımızla deprem bölgesinde ve Kayseri'mizde depremzede kardeşlerimizin yanındayız”

Konuyla ilgili depremin ardından anında talimat veren ve son durum hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, depremin hemen ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkânları seferber ettiklerinin altını çizerek, “Tüm imkânlarımızla hem deprem bölgesinde hem de Kayseri'mizde depremzede kardeşlerimizin yanındayız. 16 ilçe belediyemiz ve kamu kurum kuruluşlarımız, STK'larımız adeta seferber olduk. Deprem bölgesinde yürüttüğümüz çalışmaların yanı sıra Kayseri'mize gelen depremzede kardeşlerimiz için de elimizden gelenden fazlası için canla başla gayret gösteriyoruz. KYK yurtlarının yanı sıra belediye-hayırsever iş birliğinde hayata geçirdiğimiz hasta yakınları misafirhanemizin de kapılarını depremzede kardeşlerimize açtık. Her türlü ihtiyaçları burada karşılanıyor. Her bir kardeşimizin başımızın üzerinde yeri var” diye konuştu.

Kahramanmaraş'tan Kayseri'ye gelen ve hasta yakınları misafirhanesinde konaklayan Memiş Poyraz isimli depremzede vatandaş, “Maraş'tan buraya geldik. Arkadaşlar iyi bakıyor. Yerimizde iyi. Hepsinden Allah razı olsun. Yeme olsun, yatakhane olsun, çamaşır olsun hepsini karşıladılar. Çok rahatız ve memnunuz” dedi.

Gaziantep Nurdağı'ndan gelen Ayşe Sosyal isimli vatandaş geldiğinden beri misafirhanede kaldıklarını belirterek, “Allah razı olsun çok iyiler. Her şeyimizi karşılıyorlar” ifadelerini kullandı.

“Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun”

Hasan Çakmak isimli depremzede vatandaş da Gaziantep Nurdağı'ndan Kayseri'ye geldiğini ifade ederek, “Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun. Burada da çok güzel bakıyorlar bize. Çok şükür iyiyiz” şeklinde konuştu.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden gelen İbrahim Yıldırım isimli vatandaş ise sunulan imkânlardan dolayı teşekkür ederek, “Ayın 6'sından beri buradayız. Çok güzel Allah razı olsun yapandan, yaptırandan. İyiyiz” ifadelerinde bulundu.

Serpil-Mehmet İştahlı Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhanesi'nde Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gören hasta yakınlarının her türlü temel kişisel ihtiyaçları tamamen ücretsiz şekilde karşılanırken kahvaltı ve yemek hizmeti de sunuluyor.