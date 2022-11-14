Kayseri Büyükşehir'den 'Daha Yeşil Kayseri İçin 600 Milyon TL'lik Yatırımlar

Memduh Büyükkılıç başkanlığında yürüttüğü yeşillendirme, yeni hobi bahçesi yapımı çalışmalarının yanı sıra çocuk oyun grubu ve spor aletleri, piknik masası, bank kurulumu gibi mesire alanları ve parkları güzelleştiren çalışmalar çerçevesinde yaklaşık 600 milyon TL'lik hizmeti Kayserililerle buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi, yerel yönetim hizmetleri çerçevesinde çevre ve doğa konusuna özel bir hassasiyet gösteren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda proje ve yatırımlarını hayata geçirmeye devam ediyor. Daha yaşanabilir bir Kayseri hedefiyle çalışmalarını hummalı şekilde sürdüren Büyükşehir Belediyesi; yeni park yapımı, fidan dikimi ve çiçek ekimi, hobi bahçelerinde yeni bahçe alanları oluşturulması, çocuk oyun grubu ve spor aletleri, mesire alanlarına bank ve piknik masası kurulumu gibi pek çok çalışmayı hayata geçirdi. Park ve bahçeleri ile vatandaşlardan tam not alan Büyükşehir Belediyesi, kentteki mevcut paklara 34 milyon TL'lik yatırımla, toplam 250 bin metrekare alana sahip, yeni parklar ekledi. Eklenen yeni parklarla birlikte vatandaşlar keyifli vakit geçirecek daha geniş alanlara kavuştu. Birimlerinin gerçekleştirildiği çeşitli etkinliklerle her yıl binlerce fidanı toprakla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, 300 bin fidan dikimi yaparak gelecek nesillere daha yeşil bir Kayseri bırakma yolunda önemli bir adım daha attı. Kentin muhtelif yerlerinde yaklaşık 240 bin adet ibreli ağacın yanı sıra 60 bin adet geniş yapraklı ağaç olmak üzere toplam 300 bin fidan toprakla buluşturuldu. Ayrıca kentin daha yeşil bir çehreye bürünmesi için yürütülen 215 milyon TL'lik çalışmalar çerçevesinde, 350 bin metrekare yeni çim alanı, 210 bin adet fidan, 1 milyon 500 bin çalı türü süs bitkisi, 3 milyon lale ve sümbül ile 7,5 milyon mevsimlik çiçek ekimi gerçekleştirildi. Büyükşehir'in emekli vatandaşlara yönelik doğayla iç içe keyifli vakit geçirmelerine ve aynı zamanda üretim yapmalarına katkı sağlayan hobi bahçelerinde yeni bahçe alanları hizmete sunuluyor. Bu çerçevede Selçuklu Hobi Bahçesi'nde 425 adet, Şeker-Oymaağaç Hobi Bahçesi'nde bin 46 adet ve Altınoluk Hobi Bahçesi 152 adet olmak üzere toplam 1623 adet yeni hobi bahçesinin yapım çalışmaları devam ediyor. Toplam maliyeti 65 milyon TL'ye ulaşacak yeni hobi bahçesi alanları daha fazla emekli vatandaşa hizmet verecek.

Minikler başta olmak üzere yediden yetmişe tüm Kayserililerin keyifli, eğlenceli ve sporla içe içe vakit geçirebildiği parklar, oyun alanları ve mesire alanları Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla daha modern donanımlarla vatandaşlara hizmet veriyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından park, bahçe ve mesire alanlarına 100 adet çocuk oyun grubu ve spor aletleri, bin 500 adet kameriye, 2 bin adet bank, bin adet piknik masası ve iki bin adet çöp sepet montajı gerçekleştirildi. Park, bahçe ve mesire alanlarını tam donanımlı ve daha konforlu hale getirmeyi amaçlayan hizmetlerin toplam maliyeti 270 milyon TL oldu. Altyapı, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi birçok alanda proje ve yatırımlarını hız kesmeden hayata geçiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, park, bahçe ve mesire alanları gibi tüm yeşil alanlarda gerçekleştirdiği çalışmalarla vatandaşlardan tam not aldı.