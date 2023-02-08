Kayseri Büyükşehir'den deprem bölgesine 316 bin 215 adet unlu mamul yardımı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tüm Türkiye'yi derinden sarsan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası tüm imkânlarını seferber ederek, arama kurtarma çalışmalarındaki gayretlerinin yanı sıra gıda maddesi desteğini de aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından bu çerçevede, deprem bölgesine Kent Ekmek Fabrikası'nda üretilen toplam 316 bin 215 adet unlu mamul ürünü gönderildi.

Yüzyılın en büyük deprem felaketini yaşayan Türkiye, deprem bölgesinde yaraları sarmak için seferber olurken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi de Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatları ile bu büyük dayanışmaya tüm imkânlarını seferber ederek destek oluyor. Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesinde itfaiye, Fen İşleri, KASKİ ve elektrik şirketi gibi birimlerinden toplam 237 araç ve gereç ile 362 personel ile arama kurtarma çalışmalarına katılırken, barınma ve gıda maddesi sorununun çözümü noktasında da tüm imkânlarını seferber etti. Gıda, ısıtıcı ve battaniye gibi malzemelerle dolu 40 yardım tırını bölgeye gönderen Büyükşehir Belediyesi, depremzedeler için çeşitli unlu mamullerinden oluşan gıda maddelerini de bölgeye ulaştırıyor. Türkiye'yi derinden sarsan merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki deprem ile Elbistan ilçesi olan 7,6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası tüm imkânlarını seferber ederek, arama kurtarma çalışmalarındaki gayretlerinin yanı sıra gıda maddesi desteğini de aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından bu çerçevede, gıda maddesi sıkıntısı yaşanan deprem bölgesine toplam 316 bin 215 adet unlu mamul ürünü gönderildi. Büyükşehir'in gönderdiği temel gıda maddeleri arasında, başta ekmek yer alırken, 146 bin 425 adet somun, 147 bin 130 adet sade roll, 1740 adet mini somun ve 2 palet sandviç ekmeğin yanı sıra 13 bin 950 adet sandviç, 2 bin 340 adet simit, 2 bin 280 adet poğaça, 250 adet sade galeta, 150 adet galeta TB, 400 adet pide, 1150 adet bazlama, 400 adet gobit ile 2 koli glütensiz ekmek olmak üzere toplam 316 bin 215 adet unlu mamul deprem bölgelerine gönderildi.

Büyükşehir, deprem bölgesinde depremzedelere yönelik gıda yardımlarını arttırmaya devam ediyor.