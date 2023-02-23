Kayseri Büyükşehir'den Elbistan'a konteyner çarşı

Memduh Büyükkılıç, deprem bölgesi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesini ziyaret ederek, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ceyda Bölünmez Çankırı ve beraberindeki heyet ile birlikte bölgede incelemelerde bulundu.

Sabahın ilk ışıklarında ilk olarak Sarız ilçesine giden Memduh Büyükkılıç, Dayoluk ve İncemağara Mahallelerini ziyaret ederek, bölgede hasar gören yapılar için yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunduktan sonra Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine geçti.

Deprem bölgesi Elbistan'ta koordinatör valisi olarak görev yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, Eski Kral Cami mevkiinde AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve Kayseri Ticaret Odası Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan ile birlikte bölgede incelemelerde bulundu.

Burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “Öncelikle geçmiş olsun diyorum. Ölenlere rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

“DAYANIŞARAK NE GEREKİYORSA YAPIYORUZ”

Vali Gökmen Çiçek'in koordinesinde bölgeye konteyner çarşı kuracaklarını söyleyen Büyükkılıç, “Bizim yaptığımız burada bence hiçbir şey. Çünkü bu kadar can gittikten sonra, bu kadar şehrimiz adeta harap olduktan sonra bizim burada yaptığımız katkıları biz çok bulmuyoruz. Görevimiz olarak telakki ediyoruz. Valilerimizin talimatlarıyla, sizlerin talepleri doğrultusunda dayanışarak ne gerekiyorsa yapıyoruz” diye konuştu.

Vali Gökmen Çiçek ise talep üzerine bölgeye konteyner çarşıyı kuracak Türkiye'deki en iyi kurumun Kayseri Büyükşehir Belediyesi olduğunu ifade ederek, “Ticaret Odası Başkanımızın böyle bir talebi üzerine, tüm arkadaşlarla görüşerek bu işi Türkiye'de en iyi yapabilecek kurumun Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni olacağını değerlendirdik” ifadelerini kullandı.

“SADECE 4 GÜN İÇERİSİNDE İNANILMAZ BİR KONTEYNER KENT KURDULAR”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin sadece 4 günde Kahramanmaraş'a konteyner kent kurduğunu hatırlatan Vali Çiçek, şöyle konuştu:

“Çünkü sadece 4 gün içerisinde inanılmaz bir konteyner kent kurdular Maraş merkeze. O da ‘ben varım' dedi, ‘siz rahat olun, buraya kalıcı bir çarşıyı oluşturacağız içerisinde altyapısıyla da her şeyi olan, sosyal donatılarıyla her şeyi olan bir yer yapacağız' dedi. Sabah da doktor Veli Böke hemen bunun koordinasyonu ile ilgili başladı. Esnaf Odamıza, Ticaret Odası başkanımıza böyle taleple, böyle bir çözüm önerisi ile geldikleri için teşekkür ediyorum. İnşallah Büyükşehir Belediye Başkanımın yaptığı bu hizmet Elbistan'a hayırlı olur.”