Kayseri Büyükşehir'den Kırsala 3 Milyon Metrekare Kilit Parke

4 yılda yaklaşık 3 milyon metrekare kilit parke döşeyen Büyükşehir, kırsal mahallelere yaptığı hizmetleri sürüyor.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğindeki Büyükşehir Belediyesi, kırsalda sürdürdüğü altyapı ve ulaşım çalışmalarıyla mahalle sakinlerinin konforunu arttırmaya devam ediyor. Bu anlamda kırsal mahalle yollarını çamur ve tozlu yollardan kurtaran Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Başkan Büyükkılıç'ın göreve geldiği günden bugüne kadar önemli hizmetler yaptı. 2019-2023 yılları arasında 4 yıl içerisinde 16 ilçenin kırsal mahallelerine 2 milyon 950 bin 107 metrekare kilit parke döşeyen Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın sadece bu hizmetin maliyeti 305 milyon 518 bin TL oldu. Hizmetlerden faydalanan kırsal mahalle sakinleri de Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kilit parke hizmetinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler. Vatandaşlar, yollarının tozdan ve çamurdan kurtulduğunu söyleyerek, emeği geçenlere dua etti.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi hinterlandında ilçeler ve kırsal mahallelerde yol, asfalt, kilit parke, sosyal tesislerin yapım, bakım ve onarım gibi hizmetlerine devam ediyor.