Kayseri Büyükşehir'e 7 farklı dalda 'özel' ödül

Memduh Büyükkılıç, Tarihi Kentler Birliği 2. Olağan Meclis Buluşması'nda ‘Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda 7 farklı proje ile kazandığı jüri özel ödülünü Tarihi Kentler Birliği Başkanı Hayrettin Güngör'ün elinden aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İstanbul'da Tarihi Kentler Birliği Toplantısı'nın 2'nci Olağan Meclis Buluşması'na katıldı. Tarihi Kentler Birliği Fatih Buluşması çerçevesinde Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması Ödül Töreni de gerçekleştirildi. Tarihi Kentler Birliği'nin 21'incisini düzenlediği ve 34 üye belediyenin toplam 67 proje ile katılım sağladığı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın özel önem vererek yürüttüğü projeler ile ödüle layık görüldü. Yarışmada, Kültepe Kaniş Karum'u Asurlu Tüccarlar Sokağı Projesi, Koramaz Vadisi Bir Aşk Hikayesi Müze Projesi, Soğanlı Örenyeri Çevre Düzenleme Projesi, Tahtalı Kilise Restorasyon Projesi, Türbelerimiz Projesi, Ahi Evran Zaviyesi - Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi, Gavremoğlu Konağı, Gazioğlu Konağı ve Gömlekçioğlu Konağı Restorasyonları olmak üzere 7 proje jüri özel ödüllerini getirdi. Başkan Büyükkılıç, jüri özel ödüllerini Tarihi Kentler Birliği'ne başkanlık eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün elinden aldı.

Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Kayseri'ye ödüllerin çok yakıştığını belirterek, “Projeler üretmeye hızla devam eden Kayseri Büyükşehir Belediyemiz, bir taraftan da bu projeler ile ülke genelinde ödüllere layık görülüyor. Bu ödüle layık gören tüm Tarihi Kentler Birliği başta başkanımıza ve tüm jüri ile üyelerine teşekkür ediyorum. Bu başarı fedakârca görev yapan tüm ekibimizin, bu başarı Kayseri'mizin, bu ödül siz değerli hemşehrilerimizin” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, değişik medeniyetlere ev sahipliği yapan, 6 bin yıllık geçmişiyle adeta her köşesi tarih kokan Kayseri'de, tarihi değerlere sahip çıkmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.