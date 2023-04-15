Kayseri Büyükşehir'e EMITT 2023'te Kış Turizmi Alanında En İyi Stant Dekoru Ödülü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, dünyanın beş büyük turizm fuarı arasında yer alan 26'ncı Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMİTT), ‘Kış Turizmi alanında En İyi Stant Dekoru' ödülüne layık görüldü.

12-15 Nisan 2023 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen 26'ncı Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda Erciyes başta olmak üzere tüm turizm destinasyonları ile kadim kenti tanıtan Kayseri Büyükşehir Belediyesi kurduğu stant ile ilgi odağı oldu. Kayseri'yi tüm yönleriyle dünya turizmine tanıtan Büyükşehir Belediyesi'nin EMITT'te kurduğu stant fuar organizatörlerinden ‘Kış Turizmi Dalında En İyi Stant Dekoru' ödülü aldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş. fuardaki çalışmaları ile ‘Kış Turizmi Dalında En İyi Stant Dekoru' ödülüne layık görüldü. Kurduğu stant ile dikkatleri üzerine çeken ve kadim kentin tanıtımını yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne tevdi edilen plaket üzerinde şu ifadeler yer aldı;

“EMITT 2023'te Kış Turizmi Dalında En İyi Stant Dekoru'nu hazırlayarak, fuarın başarısına katkıda bulunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz.”

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Valiliği, Kayseri İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Erciyes A.Ş. ile birlikte turizmden gastronomiye tüm değerleri ile dünyanın beş büyük turizm fuarı arasında yer alan EMITT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda Kayseri'yi tanıttı. Erciyes A.Ş., kurduğu stantta dünyanın önemli kayak merkezlerinden biri olan, her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Erciyes Kayak Merkezi ile dünyanın beş büyük turizm fuarı arasında yer alan EMITT'e boy gösterdi. Fuarda ayrıca, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alma başarısı gösteren Koramaz Vadisi, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile kazı çalışmalarında önemli bir aşama kaydedilen Kültepe Kaniş-Karum, dünyanın sayılı büyük şelalelerinden Kapuzbaşı Şelaleleri, turizmin yeni gözdesi olacak Soğanlı Vadisi, binlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Sultan Sazlığı, yılkı atları ve pastırmasından sucuğuna, mantısından yağlamasına, nevzine tatlısından gilaburusuna kadar eşsiz lezzetlere sahip Kayseri mutfağı da tanıtıldı.

EMİTT'te 30'a yakın ülkeden 600'e yakın katılımcı yer alıyor. EMITT, hazırladığı iş birlikleri ve satış anlaşmalarının yanı sıra Türkiye'nin tanıtımına doğrudan katkı sağlayıp, 26. kez sektör ile buluştu.