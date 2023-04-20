Kayseri Büyükşehir'e ‘mezarlık hizmeti' teşekkürü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların daha rahat ve huzurlu bir şekilde kabir ziyareti yapabilmeleri için Şehir Mezarlığı'nda yaşlı ve engelli vatandaşlar için mezarlıklarda 15 hizmet aracı tahsis etti. Yaşlı ve engelli vatandaşlar bu hizmetten çok memnun kaldıklarını ifade ederek, Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Büyükkılıç'a teşekkürlerini iletti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi her bayram olduğu gibi Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşların bayramlarını huzur içerisinde geçirebilmeleri ve herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmamaları için çalışmalarını sahada tam kadro sürdürüyor.

Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki mezarlıklarda kapsamlı bir temizlik ve bakım çalışması yapılırken, belediyeye ait 15 hizmet aracı, Asri Mezarlık içerisinde yaşlı ve engellilere hizmet veriyor. Yaşlı ve engelli vatandaşlar da bu hizmetten çok memnun kaldıklarını ifade ederek, Büyükşehir Belediyesi'ne ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkürlerini ilettiler.

“Bizim gibi yürüme zorluğu çeken yaşlılar için oldukça güzel bir hizmet”

Necip Sağközderen isimli yaşlı vatandaş, “Arife günü mezarlığı ziyarete geldik. Girişte belediyenin araçlarıyla karşılaştım. Yürümekte zorluk çektiğim için sağ olsun yardımcı oldular. Memduh Başkana bu hassasiyeti için çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Böyle bir hizmet mükemmel. Mezarlık içerisine araçta almamışlar. Daha önce herkes kendi aracıyla giriyor, kalabalık oluşuyordu. Bizim gibi yürüme zorluğu çeken yaşlılar için oldukça güzel bir hizmet” diye konuştu.

“Bu hizmet çok faydalı olmuş”

Yaşlı annesi ile mezarlığa geldiğini söyleyen İsmail Özdemir, “Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu bu hizmet çok faydalı olmuş. Yaşlılarımız için ve yürümekte zorluk çeken insanlara çok güzel olmuş. Ben babamla annemi bindirdim. İkisi de 65 yaş üstü. Annemin de diz ağrısı vardı. Çok teşekkür ediyorum” derken, Aybüke Kara isimli vatandaş ise, “Mezarlık ziyareti için buraya geldik. Sağ olsunlar arabalarla güzel yardımdı oldular. Hamileyim gelirken de giderken de birkaç farklı yerde mezara uğradım. Hepsinde de getirdiler, götürdüler. Belediyemizin bu hizmetinde dolayı çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Nejdet Dörteller de, “Gayet memnunum. İçeride trafik sıkışıklığı olmuyor. Rahatlıkla mezarın başına kadar götürüyorlar. Herhangi bir ücret talep etmiyorlar. Gayet uygun diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Kabir ziyaretine gelen vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından, Başkan Büyükkılıç'ın selamları ve bayram tebrikleri iletilerek lokum dağıtıldı.