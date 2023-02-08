Kayseri Büyükşehir'in deprem bölgesine destek sayısı 237 araç, 362 personel çıktı

Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye, Fen İşleri, KASKİ ve elektrik şirketi gibi birimlerinden toplam 237 araç ve gereç ile 362 personelin deprem bölgelerinde fedakârca görev yaptığını duyurdu.

Memduh Büyükkılıç, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 şiddetinde iki ayrı depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan ekip sayısının artırıldığını söyledi. Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye, Fen İşleri, Kırsal Hizmetler, Park Bahçeler, KASKİ ve elektrik şirketi gibi birimleri tarafından 237 araç ve gereç ile 362 personelin afet bölgesinde üstün gayret ile fedakârca görev yaptığını ifade etti. Büyükkılıç, tüm imkânların seferber edildiğini vurgulayarak, “Depremin vurduğu 10 ilde kurtarma çalışmaları büyük bir hızla devam ederken, enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için bizler de tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz” dedi.

Deprem felaketinin yaralarını bir nebze olsun sarmak için araç, gereç ve personel ile yardım tırları gönderdiklerini belirten Başkan Büyükkılıç, “Her zaman, her şartta olduğu gibi depremzedelerimizin yanındayız. Rabbim muvaffak etsin” diye konuştu.