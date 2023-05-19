Kayseri Büyükşehir'in Hasta Yakınları Misafirhanesi Türkiye'ye örnek oldu

Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla projelendirilerek hem Erciyes Üniversitesi hem de Şehir Hastanesi karşısında hayata geçirilen Hasta Yakınları Misafirhaneleri Türkiye'den takdir toplamaya devam ediyor.

İnsan ve Sağlık odaklı projeleri Kayseri'ye kazandıran Başkan Büyükkılıç'ın, belediye-hayrısever iş birliğinin en güzel örneklerini sergileyerek Kayseri Şehir Hastanesi karşısı ve Erciyes Üniversitesi karşısında hayata geçirdiği, yatarak tedavi gören hastaların yakınlarına hizmet veren Hasta Yakınları Misafirhaneleri Türkiye'ye örnek gösteriliyor.

Kayseri Şehir Hastanesi karşısında faaliyet gösteren Serpil-Mehmet İştahlı Hasta Yakınları Misafirhanesi ile Erciyes Üniversitesi (ERÜ) karşısında hizmet veren Ali İhsan Erbil, Gülsevim Erbil Hasta Yakınları Misafirhanesi hasta yakınlarından dua alırken Türkiye'den de takdir topluyor.

Bu çerçevede gazeteci Kayhan Kaymaz, ‘Kayseri yapar da Bursa yapamaz mı?' başlıklı makalesinde Büyükşehir'in Hasta Yakınları Misafirhanelerine geniş yer verdi.

Kaymaz, yazısında 27. Dönem MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu'nun Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Hasta Yakınları Misafirhanelerini örnek gösteren konuşmasını hatırlatarak, “Geçenlerde bu kez bir hasta ziyareti için yolumun düştüğü Bursa Şehir Hastanesi'nde gördüğüm manzara karşısında, Sayın Vahapoğlu'nun önerdiği “hasta misafirhane ve otelleri” konusu bir kez daha geldi aklıma Yol boyu ilerlerken soğuk havada hastane bahçesinde, otomobillerinde veya bir köşede battaniyeye sarılarak yatan hasta ve hasta yakınlarını görünce içim sızladı” ifadelerini kullandı.

27. Dönem MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, TBMM'de yaptığı konuşmada Büyükşehir'in insan ve sağlık odaklı özel projesini örnek göstererek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın belediye-hayırsever iş birliğinde projelendirdiği Hasta Yakınları Misafirhanelerinin örnek alınması gerektiğini dile getirmişti.

“HALKIN DAHA İYİ YAŞAMASI İÇİN”

Vahapoğlu sonuna kadar haklı diyen Gazeteci Kayhan Kaymaz, yazısını şöyle sürdürdü:

“Siyaset nedir? Ne için yapılır? Vatandaşın şikâyet ve önerilerinin çözümü ve halkın daha iyi yaşaması için. Açıkçası Kayseri'deki bu örnek yatırımın bir benzerini Bursa ve diğer iller için de istemek ve düşünmek çok önemli.”

Büyükkılıç'ın hayırseverler iş birliği ile imza attığı proje Ankara'nın yanı sıra ülke genelinde birçok ilde takdir görüyor ve yerel yöneticilere örnek gösteriliyor.

‘ÖNCE İNSAN'

Yerel yönetim hizmetleri alanında Kayseri için gecesini gündüzüne katan Başkan Büyükkılıç'ın, ‘önce insan' diyerek hayata geçirdiği ve dua alan proje Hasta Yakınları Misafirhaneleri, hastanelerde yatarak tedavi gören hasta yakınlarına adeta sıcak bir yuva oldu.

Misafirhanelerde konaklayan, Kayseri ve çevre illerden hastanelere tedavi olmak üzere gelen hasta yakınlarının, yemek içmeden kişisel temizlik ürünlerinin teminine kadar her türlü ihtiyaçları ücretsiz olarak karşılanıyor.

Bina oturum alanı 500 metrekare olan, toplam inşaat alanı bin 500 metrekare olan Hasta Yakını Misafirhanesi Zemin+2 kattan oluşuyor. 18 adet normal konaklama odası, 6 adet engelli konaklama odası bulunacak misafirhanemizde, toplam 24 adet oda yer alıyor. Proje bünyesinde, konaklama birimlerinin yanında restoran, çamaşırhane, idari ofisler bulunuyor.