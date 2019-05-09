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Kayseri Buz Hokeyi'nde Türkiye Üçüncüsü Oldu

03-05 Mayıs 2019 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen Okullar Arası Buz Hokeyi Genç Kızlar Türkiye Birinciliği müsabakaları sona erdi.

03-05 Mayıs 2019 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen Okullar Arası Buz Hokeyi Genç Kızlar Türkiye Birinciliği müsabakaları sona erdi.


Kayseri'yi Kocasinan Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu temsil etti. Müsabakalar oldukça çekişmeli ve seyir keyfi yüksek maçalara sahne oldu.


Kayseri temsilcisi Kocasinan Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu takım halinde Türkiye Üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Türkiye Birinciliğinde bronz madalya kazanan takım sporcularını ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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