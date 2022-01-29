Kayseri buz tuttu

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde hava sıcaklığı eksi 29.5'i görürken, kent merkezinde ise eksi 17'ye düşen soğuk havayla birlikte vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kayseri'de geçtiğimiz pazar gününden itibaren etkisini gösteren kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Kent merkezinde soğuk hava nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, termometreler ise eksi 17'yi dereceyi gördü. Ayrıca, Tomarza ilçesinde de etkisini hissettiren soğuk havayla birlikte sıcaklığı eksi 29.5'e düştü.

İlçede bulunan Zamantı Irmağı'nın yüzeyi soğuk havayla beraber buz tutarken, ilçe sakinleri de zor anlar yaşadı.