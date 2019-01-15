Kayseri Cimnastikçiler Milli takım kampına davet edildi

20 - 26 Ocak 2019 tarihleri arasında Trabzon'da yapılacak olan Milli Takım kampına davet edilen Sporcular Cimnastik Antrenörümüz İbrahim Bilgin nezaretinde haftanın 6 günü üçer saat çalışmalarına devam ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; İlk kez milli takım kampına davet edilen sporcularımız Kadir Daylak ile Memih Dumlu'yu tebrik ederek sporculara milli takım kampında başarılar diledi.