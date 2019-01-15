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Kayseri Cimnastikçiler Milli takım kampına davet edildi

Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü sporcuları Kadir Daylak ile Memih Dumlu Artistik Cimnastik Yıldız Erkekler Milli Takım Kampına davet edildi.


20 - 26 Ocak 2019 tarihleri arasında Trabzon'da yapılacak olan Milli Takım kampına davet edilen Sporcular Cimnastik Antrenörümüz İbrahim Bilgin nezaretinde haftanın 6 günü üçer saat çalışmalarına devam ediyor.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; İlk kez milli takım kampına davet edilen sporcularımız Kadir Daylak ile Memih Dumlu'yu tebrik ederek sporculara milli takım kampında başarılar diledi.

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