Kayseri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kadir Has Stadyumu'nda ağırlayacak

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu; 24 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı il kongresinin Kadir Has Stadı'nda pandemi kurallarına uygun olarak yapılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri'ye gösterdiği ilginin kendilerini oldukça memnun ettiğini ifade eden Başkan Çopuroğlu; "Göreve geleli yaklaşık 820 gün kadar oldu. Sayın cumhurbaşkanımızın yanılmıyorsam dördüncü sefer Kayseri'ye ziyaretleri olacak. Kayseri'ye gösterdiği ilgi ve alaka için kendisine teşekkür ediyoruz. Tabi ki Kayseri'ye ziyaretlerinde bir bereket oluyor, bir hareket oluyor. İnşallah bu sefer de ayın 24'ünde böyle bir organizasyona imza atmayı planlıyoruz. İl kongremiz olması hasebiyle ev sahipliği yapacağımız organizasyonda 'nerede yapabiliriz?' diye kendi aramızda yaptığımız istişareler sonucu hem pandemi kurallarını dikkate almamız gerekiyor hem de gelen misafirlerimizi belli bir düzen içerisinde yönlendirmemiz gerektiği için Şehir Stadı'nda yapmayı uygun bulmuştuk. Genel merkezimize izah ettik, onlar da uygun buldular. Kısmet olursa Kayseri Şehir Stadı'nda böyle bir kongre yapmayı planlıyoruz. Tabi birinci gündem maddemiz pandemi kuralları. Kişilerin oturacağı yerlere kadar her türlü detayı düşünmeye çalışıyoruz. İnşallah 4 günlük bir süremiz var, bir takım provalar yapmak suretiyle programlar yapıyoruz. Kısmet olursa sahaya değil tribünlere vatandaşları yerleştireceğiz. Vatandaşlarımız cumhurbaşkanımızı hem daha geniş bir açıyla görecekler, hem de pandemi kurallarına riayet etmiş olacağız. Tabi sayın cumhurbaşkanımızın Kayseri İl Kongresi'ne öncelikle katılıyor olmasını şehrimize verilen bir değer olarak görüyorum. Çünkü Kayseri, Ankara'da hakikaten ağırlığı olan bir şehir. Sayın cumhurbaşkanımızın buradan başlıyor olmasından ziyadesiyle memnun olduk. Büyükşehirler içerisinde ilk kongre Kayseri'den başlıyor. İnşallah cumartesi öğlen saatlerinde kongremizi yapıp nihayetine erdireceğiz" ifadelerini kullandı.

İl Yönetim Kurulu çalışmalarının devam ettiğini de sözlerine ekleyen Başkan Çopruoğlu, genel merkezden gelen heyetin müracaat eden kişilerle görüşme yapacağını kaydetti. Başkan Çopuroğlu; "İl yönetim kuruluyla alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Birkaç gün öncesinden sosyal medyada açıklama yaptık, ayın 19'u saat 19:00'a kadar müracaat eden vatandaşlarımız için görüşmeye davet edeceğiz. Müracaat edip görüşmediğimiz kişiler varsa onlarla da önümüzdeki 2-3 gün içerisinde görüşeceğiz. Genel merkezimizden bir heyet gelecek, onlarla beraber yapılacak görüşme. Genel merkezimiz kimi uygun görürse o çerçevede yönetim kurulumuz şekillenecek. Bu süreçte ciddi manada vatandaşlarımıza izah ediyoruz, onların katılımları bizim için önemli. Eğer katılmak, görev almak isteyen vatandaşlarımız varsa bugün 19:00'a kadar müracaatlarını şahsen parti il binamıza yapmaları gerekiyor" dedi.