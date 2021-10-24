Kayseri denetlemelerden tam puan aldı

Yaklaşık bir haftadır Başmüfettiş Serdal Eravcı, 12 Yurt Müdürlüğünde yemekhane, kazan dairesi, spor salonu, depo, çamaşırhane, kantin gibi birçok alanda yaptığı detaylı incelemelerde yurtlarda sunulan imkanları ve hizmetleri inceledi. Kayseri incelemelerden başarı ile çıkarak tam puan aldı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, yaptığı açıklamada, "Gençlerimizin sağlıklı, rahat bir ortamda barınmaları için gayretli bir çalışma içerisindeyiz. İnşallah daha güzel çalışmalarla ailelerin bizlere emanet ettiği yavrularımızın memnuniyet seviyesini daha da yükselteceğiz. Gece gündüz demeden emeğini esirgemeyen personelimize teşekkür ederim" dedi.