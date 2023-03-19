Kayseri, Deprem Bölgesinin Yanı Sıra Sel Yaşanan Bölgelerin de Yardımına Koştu

Memduh Büyükkılıç'ın sel felaketi yaşayan Şanlıurfa ve Adıyaman'a destek amacıyla gönderdiği ekipler kısa sürede bölgeye ulaşarak anında çalışmalara başladı. Şanlıurfa'da görevli Büyükşehir Belediyesi personeli, Mehmetçik ile ele ele vererek şehri selin kalıntılarından arındırıyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından Başkan Büyükkılıç'ın talimatlarıyla Büyükşehir ekipleri çok sayıda iş makinesi ve araç ile deprem bölgelerinde canla başla depremin yaralarını sararken, yine Büyükkılıç'ın anında talimat vermesiyle bir ekipte geçtiğimiz günlerde yoğun yağıştan etkilenen Şanlıurfa ve Adıyaman'ın yardımına koştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, geçtiğimiz günlerde sel felaketi yaşayan Şanlıurfa ve Adıyaman'a destek amacıyla 2 tır, 2 taşıma salı, 9 arazöz ve 1 tamir bakım ekibi olmak üzere 11 araç ve 23 personeli daha bölgeye uğurlamıştı. Sel felaketinin ardından Kayseri Büyükşehir'in yardım amacıyla bölgeye gönderdiği araç sayısı 16'ya, personel sayısı da 33'e ulaştı. Başkan Büyükkılıç'ın geçtiğimiz günlerde Kayseri'den uğurladığı 11 araç ve 23 personel kısa sürece bölgeye ulaşarak daha önce gönderilen 5 araç ve 10 personele katılarak çalışmalara hız verdi. Yoğun yağışlardan etkilenen bölgelerde hummalı çalışmalar sürerken Şanlıurfa'da görevli Büyükşehir Belediyesi personeli, Mehmetçik ile ele ele vererek şehri selin kalıntılarından arındırıyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve Mehmetçik sel felaketi sonucu çamur deryasına dönen cadde, sokak ve kaldırımlarda temizlik çalışması yürütüyor.

Kısa sürede sel felaketinin izlerini silmeyi amaçlayan ekipler, çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürerek, bölgede yaşamın normale dönmesine katkı sunuyor.