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Kayseri derbisi Develi Belediyespor'un

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.

Lig ekiplerinden Develi Belediyespor Erkek Voleybol takımı, ligin 7.haftasında evinde Melikgazi Belediyespor'u set vermeden 3-0 mağlup etti.


Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig B Grubunda Kayseri Derbisi'nde, Develi Belediyespor ile Melikgazi Belediyespor ligin 7. haftasında karşı karşıya geldiler. Develi Belediyespor, Melikgazi Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek derbiyi kazanan taraf oldu.


Salon: Develi Spor Salonu


Hakemler: Cihan Demir, Ömer Acıcı


Develi Belediyespor: Gökhan Çatal, Mert Tetik, Hasan Balcıoğlu, Tarık Hepsen, Anıl Tokat, Selim Sultan Arıman, Fatin Ürün, Bünyamin Aslan, Aleksandr Kovalev, Fernando Pires, Yusuf Erdem, Berkan Eryüz, Oktay Tetik, Çağatay Durmuş


Melikgazi Belediyespor: Burak Kılıç, Mustafa Sızlağ, Mehmet Can Ağırbaş, Burak Enes Aktürk, Berke Tan, Emincan Kocabaş, Ömer Uygur, Yusuf olgun, Muhammed Balamir, İsmajli Shkelqim, Kurtuluş Can Gümüş, Abdullah Belik,


Setler


1.Set: 25-13


2.Set: 25-16


3.Set: 25-21

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