Kayseri derbisi Melikgazi Belediyesinin

Ligi 4.haftasında Kayseri derbisinde Melikgazi Belediyesi BESK ile Anadolu Erciyes Engelliler Spor Kulübü karşı karşıya geldi.

Argıncık Stadı 2 No'lu Sahasında oynanan karşılaşmada Melikgazi Belediyesi BESK, rakibini 2-1 yenerek yoluna devam etti. İlk yarısı 1-1 biten karşılaşmanın ikinci yarısında attığı golle galibiyete uzanan Melikgazi Belediyesi BESK takımı maç sonu büyük sevinç yaşadı. Melikgazi Belediyesi Engelliler Spor Kulübü Başkanı Faruk Şahin, “ Hem gazilerimizin,hem engelli kardeşlerimizin iç içe olduğu iki Kayseri takımı olarak dün karşı karşıya geldik. Tabi gönül ayrılıktan yana değil bizler Başkanımız Memduh Büyükkılıç'ın tavsiyeleri ve kendi isteğimiz üzere Ampute Futbol takımlarının birleşerek Kayseri'de tek olması ve Melikgazi Belediyesi altında birlikte hareket etmeyi defalarca dile getirdik. Ancak bu konuda maalesef sonuç almadık. Dünkü maçta gülen 2-1'lık skorla biz olduk . Ben öncelikle takımımı yürekten kutluyorum ve bizim için hiçbir zaman diğerleri olmayan rakip takım arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. İnşallah sezon sonunda ikimizden biri bu şehri Süper Lig'de temsil edecektir. Tüm sevenlerimize bu galibiyeti armağan ediyorum” diye konuştu.