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Kayseri derbisini Burak Baş yönetecek

Bölgesel Amatör Lig’de 14.

Bölgesel Amatör Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Kayseri derbisini Trabzon bölgesi hakemlerinden Burak Baş yönetecek.


Bölgesel Amatör Lig'de ikinci yarının ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada Kayseri derbisini yönetecek hakem triosu da açıklandı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre; Develigücü - Talasgücü Belediyespor maçını Trabzon bölgesinden Burak Baş'ın yönetmesine karar verildi. Baş'ın yardımcılıklarını Erdoğan Çak ile Onur Han yapacak. Bölgesel Amatör Lig'de 14. haftada oynanacak maçları yönetecek hakemler şunlar:


Develigücü-Talasgücü: Burak Baş


Mucurgücü-Suvermez Kapadokya: Süleyman Erkılıç


Sincan Belediyespor- Eskil Belediyespor: İbrahim Elmas


Yahşihanspor-Niğde Belediyespor: İrfan Çağrı


Yozgat Bozokspor-Yozgatspor 1959: Murat Durgutluoğlu


Osmancık Bel.spor-Hacılar Erciyesspor: Onur Aydoğan

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