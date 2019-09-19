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Kayseri derbisini Sevgi Günel yönetecek

Yahyalıspor ile Talasgücü Belediyespor arasında oynanacak olan Kayseri derbisini Adana Bölgesinden Sevgi Günel yönetecek.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de 2019-2020 sezonu hafta sonu oynanacak olan 1.hafta karşılaşmaları ile başlıyor.


Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele edecek olan Yahyalıspor ile Talasgücü Belediyespor Kayseri derbisinde Pazar günü Yahyalı İlçe Stadında saat 15.00'de başlayacak.


Kayseri derbisini Adana Bölgesi Kadın Bölgesel Hakemi Sevgi Günel yönetecek. Günel'in yardımcılıklarını Serhat Akgül ve Necmi Akıncı yapacak. Maçın 4.Hakemi Ali Emir Yolcu.

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