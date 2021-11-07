Kayseri derbisini Talasgücü Belediyespor kazandı

Bölge 3.Grupta Kayseri derbisinde Talasgücü Belediyespor ile Develispor karşı karşıya geldi. Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Sahada oynanan zorlu doksan dakikada Talasgücü Belediyespor, 49.dakikada Muzaffer İlhan'ın golü ile sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha

Hakemler: Mehmet İhsan Derme, Furkan Çelikel, Ahmet Mert İlkbahar

Talasgücü Belediyespor: Ahmet Özden, Doğukan Çevik, Osman Buğra Uysal ( Furkan Camcı ? dk 90), Ramazan Taş (Gökalp Kahya ? dk 90), Canberk Soykuvvet, Muhammet Özdemir, Muzaffer İlhan, (Mustafa İlkay Kartal dk 70), Ahmet Aydın, Tayfun Yanar (Uğurcan Gülay dk 77), Yusuf Kılıç, Muhammed Sak (Berkay Yılmaz dk 70)

Develispor: Osman Kuş, Tugay Aydoğan, (Zafer Kılıç dk 85), Erkan Atçı, Mehmet Sönmez, Furkan Ulus, Resul Ekrem Turhan, Selim Başev (Mustafa Akı dk 85), Osman Murat Öksöz, Sadık Yücel, (Muhammed Fatih Demirezen dk 54), Oğuzhan Hösük (Emre Korkmaz dk 30), Yakup Can Yazgan (İsmail Odabaşı dk 85)

Gol: Muzaffer İlhan dk.49 (Talasgücü Belediyespor)