Kayseri derbisini Talasgücü Belediyespor kazandı

Bölgesel Amatör Lig 3.Bölge 3.Grupta mücadele eden Kayseri Emar Grup FK ile Talasgücü Belediyespor ligin 6.haftasında karşı karşıya geldi. Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Sahada oynanan zorlu doksan dakika sonunda kazanan 2-1'lık sonuçla Talasgücü Belediyespor ldu.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha

Hakemler: Muhammed Abbas Onay, Baran Can Durmuş, Orhun Aydın Duran

Kayseri Emar Grup FK: Erman Sarı, Gökhan Açıkgöz, Murat Demirezen, Ercan Çiftçi, Onur Kaya, (M Furkan dk 82), İsmail Bulu, Tolga Yıldız ,(Halil Karataş dk 63), Çağatay Polatdemir, Hakan Albayrak, Emre Erol, Halil Akhan

Talasgücü Belediyespor: Ahmet Özden, Osman Buğra, (Furkan Camcı dk 90+2), Ramazan Taş, (Berkay Yılmaz dk 87), Adem Hakan, (Muzaffer İlhan dk 81), Canberk Soykuvvet, Muhammet Özdemir, (Gökalp Kayha dk 81), Uğurcan Gülay, Ahmet Aydın, Tayfun Yanar, Emrah Turan, (Mustafa İlkay Kartal dk 90+2), Yusuf Kılıç

Goller: İsmail Bulut dk 20 (Kayseri Emar Grup FK) Tayfun Yanar dk 36, Muhammet Özdemir (penaltı) dk 71 (Talasgücü Belediyespor)

Kırmızı Kart: Hakan Albayrak dk 60 (Kayseri Emar Grup FK)