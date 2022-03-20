Kayseri derbisini Talasgücü kazandı

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele veren Talasgücü Belediyespor, Kayseri derbisinde Kayseri EMAR Grup'u 1-0 yenerek 3 puanı aldı.

Bölgesel Amatör Lig 3.Bölge 3.Grup'ta mücadele veren Talasgücü Belediyespor ile Kayseri EMAR Grup 15. hafta maçında karşılaştı. Kadir Has yan sahada oynanan maçta 3 puanı Talasgücü Belediyespor kazandı. Kayseri derbisinde Adem'in golü ile galip gelen taraf olan sarı lacivertliler, bitime 3 hafta kala en yakın takipçisi ile arasındaki puan farkını 5'e yükseltti. Kayseri EMAR grup takımı da, bu yenilgi sonrasında 35 puanla ikinci sırada kaldı.

Stat: Kadir Has Yan Saha

Hakemler: Deniz Sercan Akgül, İlker Ayten, Kerem Candaş

Talasgücü Belediyespor: Ahmet Özden, Doğukan Çevik, Tayfun Yanar, Osman Buğra Uysal (Osman Can Çötür Dk.87 ?), Emrah Turan (Uğurcan Gülay Dk.90 ?), Ramazan Taş (Eren Toksoy Dk.46), Canberk Soykuvvet, Ahmet Aydın, Yusuf Kılıç, Muhammed Demir (Gökhan Öz Dk.81), Adem Hakan Ali Denizer (Muzaffer İlhan Dk.87 ?)

Kayseri EMAR Grup FK: Çağrı Can Tanrıbilir, Çağatay Polatdemir, Gökhan Açıkgöz, Emre Erol, Murat Demirezen, Ercan Çifci, Hakan Bahran (İsmail Bulut Dk.52) Emre Taşkoparan (Hakan Albayrak Dk.52), Oğul Can Aktaş (Bora Barlas Dk.85 ?), Mehmet Turan Karamurat (Miraç Furkan Türközü Dk.63), Halil Akhan

Gol: Adem Hakan Ali Denizer (Dk.18) (Talasgücü Belediyespor)

Sarı Kartlar: Ahmet Özden, Tayfun Yanar, Muhammed Demir (Talasgücü Belediyespor), Emre Erol, Abdulsamet Karakoyun, Murat Demirezen, Çağatay Polatdemir (Kayseri EMAR Grup)