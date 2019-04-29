Kayseri Develi'liler Kültür ve Yardımlaşma Derneği 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

Kayseri Develi'liler Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin 8. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa İsmail Arslan seçildi.

Yapılan genel kurul; divan başkanlığının oluşturulmasıyla başladı. Mevcut Başkan Ahmet Özyalçın derneğin faaliyetlerinden bahsederek; “Bugün derneğimizin 8. olağan genel kurul toplantısı için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Derneğimiz 2004 yılında faaliyete geçti. Faaliyete geçtikten sonra dernek üyelerimiz arasında birlik ve beraberliği arttırmak ve dernek üyelerimize bir nebze de olsun katkı sağlamak amacıyla sürdürüyoruz. Bugün derneğimiz de yapacağımız 8. Olağan Genel Kurul Toplantısında yeni yönetimimizi belirleyeceğiz. Yeni yönetim kurulumuzla birlikte 2 yıllığına yeni bir dönem başlayacak. Derneğimiz kurulduğu günden bu güne kadar dernek üyelerimize bir çok konuda yardımda bulunmuştur. Öğrenciler için burs yardımlarımız ayrıca her 15 günde bir binamızda dernek üyelerimizi ve hemşehrilerimizin katılmış oldukları bilgilendirmeler, seminerler, toplantılarımız olmuştur. Bu toplantılarımızda gündeme dair konuları işlediğimiz gibi sağlık ve sosyal konularını da gündemimize alarak üyelerimizin bilgilendirilmesini sağlamış bulunuyoruz. Genel kurul toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Yapılan oylamanın ardından Develiler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanlığı'na İsmail Arslan seçildi. Yönetim Kurulu ise; Ahmet Özyalçın, Halil Yücel, Kenan Güllü, Ekrem Şahin, Tufan Nayman, Eftal Çekim, Yaşar Tekdemir, Mustafa Zenginoğlu'ndan oluştu.