Kayseri Devlet Hastanesi'nde 'Yangın' eğitimi

Kayseri Devlet Hastanesi'nde meydana gelebilecek olası yangınlarda, yangına erken müdahale etmek amacıyla personele eğitim verildi. Uzman ekipler tarafından verilen yangın eğitiminde, yangına nasıl müdahale edileceği, yangının kısa sürede nasıl söndürülebileceği gibi konularda bilgiler verildi.

Eğitime katılan Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor İsmail Altıntop, "Hastanelerimizde bir afet planı var. Biz bu afet planlarına hastane afet planı diyoruz. Hastane afet planları tüm kamu kurumlarında zorunlu olmakla beraber hastanelerimizde her yıl güncellenen ve görev tanımları yapılan bir afet planıdır. Bu afet planı, deprem, yangın ve sel gibi afetler anında hastalarımızın tahliye kararları, yapılacak işlemler ya da kurumlar arası koordinasyonla ilgili planları kapsayan 150 sayfalık karmaşık bir yapı olmakla beraber tüm birimlerimizde sadeleştirdiğimiz ve 32 kişiye görevlendirdiğimiz, afet anında nerede toplanılacağı, nasıl müdahale edileceği ve afet anında hastalara kimlerin bakacağı kararını veriyoruz. Bizim ülkemiz 1999 depremini yaşadı. Bu insanlar hastaneye akın ettiklerinde onları nerede toplayacağız ve hangi sınıflamaya göre onları ayıracağımız çok önemlidir. Bunların dışında küçük afetler dediğimiz yangın gibi afetlerde olabilmektedir" ifadelerini kullandı.

Amaçlarının farkındalığı artırmak olduğunu dile getiren Altıntop, "Bugünde hastanemizde bu anlamda farkındalığı artırmak amacıyla en azından yangın tüplerimizin kontrolü, yangına nasıl müdahale edilmesiyle gerektiğiyle alakalı tüm personelimize eğitim düzenliyoruz. İnsanlar o yangın tüplerini görebiliyorlar ama ellerine almamışlar ve nasıl kullanacağını bilmiyorlar. Böylelikle personelimiz arasında bir farkındalık oluşuyor. Biz afetlere hazır olmalıyız. Sloganımız bu olmalıdır. Kayseri Devlet Hastanesi olarak da Türkiye'de hemen hemen afet planını ilk yapan hastanelerden bir tanesiyiz. Bu konuda afet planımızı güncelledik ve bakanlığımıza sunduk. Afet planının kalitesinin gerektiği şekilde de burada tatbikatlarımızı yaparak hastanelerimizi çok daha hazır hale getiriyoruz" şeklinde konuştu.