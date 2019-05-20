Kayseri Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Mustafa Palancıoğlu' nu ziyaret etti

Emrullah Maraş ile Başkan Vekili Tülay Tacettinoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri; Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu makamında ziyaret ederek Diş hekimleri Odası çalışmaları hakkında bilgi verdiler.

Kayseri'de özel sağlık ve kamu hastanelerinin açılması ve üniversite hastanesinin her geçen gün branşlaşarak büyümesi ile Kayseri'nin artık bölge sağlık merkezi olduğunu belirten Kayseri Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Emrullah Maraş, Özellikle Kayseri'nin bu gelişmesinde ve sağlıkta merkez olmasında belediyelerin katkı, yatırım ve projelerin büyük payı olduğunu söyledi. Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu ise yaptığı açıklamada; "Melikgazi Belediyesi olarak Kayserimizin kazançlarını, artılarını ve kaynaklarını iyi biliyoruz. Belediye olarak her yönde bütünlük içinde büyümeye ve gelişmeye öncülük ediyoruz. Halk ve Çevre sağlığını önemsiyor ve sağlık yatırımlarına teşvik ediyoruz. Sağlık merkezlerinin dengeli ve istikrarlı büyümesi ve gelişmesi için imar planlarında gerekli çalışmayı yerine getiriyoruz. Melikgazi Belediyesi sağlık yatırımları örnek teşkil etmektedir” dedi.

Kayseri Diş Hekimleri Odası ile her zaman diyalog ve dayanışma içerisinde çalıştıklarını bu ziyaret vesilesi ile oda üyelerine ve yönetimine teşekkür ettiğini ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisinin etkinlikleri çerçevesinde Diş sağlığı, dişlerin bakımı ve fırçalanması gibi programlar düzenleyerek kamuoyu oluşturduğunu sözlerine ekledi.