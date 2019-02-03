"Kayseri dünya şehirleriyle yarışıyor"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kayseri ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi projelerinden övgüyle bahsetti ve Başkan Çelik'in Kayseri'de şehirciliği bir üst seviyeye taşımak için önemli projeler ürettiğini belirtti. Bakan Kurum, Kayseri'de yapacakları projelerle ilgili de önemli açıklamalar yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Kayseri ziyaretinde yaptığı İl Değerlendirme Toplantısı'nda Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik bir sunum yaparak Kayseri'de yaptıkları çalışmaları açıkladı ve ürettikleri projelerle ilgili bilgiler verdi. Değerlendirme toplantısının ardından Valilik ziyaretinde açıklamalar yapan Bakan Kurum Hava İkmal arazisinin TOKİ tarafından Millet Bahçesi haline getirileceğini açıkladı. Bakan Kurum; Oruç Reis, Sancaktepe, Boztepe, Yeşil Mahalle ve Hilal Mahallelerini içeren kentsel dönüşüm projesine de Bakanlık olarak başlayacaklarını ifade ederek, “Buradaki Hazine arazisinde 500 rezerv konut üreteceğiz. Vatandaşlarımızı rezerv alana taşıyarak az katlı, özümüzü ve kültürümüzü yansıtan projeyi gerçekleştireceğiz. Ayrıca Argıncık Mahallesinde de 500 rezerv konut yaparak dönüşüme başlayacağız” dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum açıklamalarının ardından sahada da incelemeler yaptı. Oruç Reis Mahallesi'ne giden Bakan Kurum, Eski Et Balık Kurumu arazisini inceledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, arazi ve bölgede yapılacak kentsel dönüşüm projesine ilişkin bilgiler verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kayseri programı çerçevesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i de ziyaret etti. Başkan Çelik, Kayseri'nin planlı gelişme kültürünün hakim olduğu bir şehir olduğunu söyledi ve “4 sene içinde yaptığımız işlerle şehir farklı yerlere geldi. Sizlerin desteğini de her zaman yanımızda görmek istiyoruz. Sur içi dediğimiz bölgedeki Camii Kebir, Kayseri Mahallesi ve Kiçikapı'da yapılacak düzenlemelere desteğiniz çok önemli olacaktır” diye konuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Başkan Çelik'in 4 yılda önemli çalışmalar yaptığını vurgulayarak, “Başkanımızın 4 senelik süre içinde Kayseri'yi daha yukarı seviyeye çekmek için birçok proje geliştirdi. Kayserimiz artık diğer dünya şehirleriyle yarışan bir marka şehir haline gelmiştir. Başkanımız ve bundan önce hizmet etmiş başkanlarıma teşekkür ediyorum. Başkanımızdan Allah razı olsun. Gece gündüz demeden özveriyle çalıştı. Kayseri'yi şehircilikte bir üst seviyeye taşıma anlamında birçok proje üretti” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Camii Kebir bölgesinde de incelemelerde bulundu. Başkan Çelik, bölgede yapılması düşünülen dönüşüm projesine ilişkin bilgiler verdi ve destek istedi. Bakan Kurum, bölgedeki bazı esnafları da ziyaret etti. Bakan Kurum ve Başkan Çelik, pastırmacı esnafını ziyaretlerinde pastırma kestiler. Bakan Kurum Kayseri'den ayrılmadan önce Büyükşehir Belediyesi tarihinin en büyük projesi olan ve birinci etap inşaat çalışmaları devam eden Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi inşaat alanını da ziyaret ederek Başkan Çelik'ten proje ile ilgili bilgi aldı.