Kayseri Eczacılar Odası Genel Sekreteri Uğur Nuri Akın: “İnternetten pek çok şey alabilirsiniz ama anne ve bebek ürünleri almayın”

14 Mayıs Eczacılık Günü nedeniyle, Kayseri Eczacılar Odası ve Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk koyma töreni düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Narin, Kayseri Eczacılar Odası Genel Sekreteri Uğur Nuri Akın, Eczacılar Odası üyeleri ve Eczacılık Fakültesi öğrencileri katıldı. Her sene 14 Mayıs gününde bir haftalık temalı etkinlikler düzenleyen Eczacılar Odasının bu seneki teması “Anne ve Bebek Dostu Eczane” oldu. Annelerin bebeklerine ve kendilerine internet üzerinden alış veriş yapmaması gerektiği belirtilirdi. Ayrıca eczacılık mesleği için endişeli olduklarını ve mezun olan eczacılık fakültesi öğrencilerinin talebin daha şimdiden üzerinde olduğu bildirildi.

Yetersiz koşullarla açılan fakültelerin odanın sürekli gündeminde olduğunu ve bu konuda çok endişeli olduklarını belirten Kayseri Eczacılar Odası Genel Sekreteri Uğur Nuri Akın, “Bugün bizler bu topraklarda bilimsel eczacılığın kuruluşunun 180.inci yılını kutluyoruz. 14 Mayıs 1839 yılından bu yana, yaklaşık 200 yıldır, mesleğimizi ileriye taşımak ve insan sağlığına değer katmak için adımlar atıyoruz. ‘Önce zarar vermeyeceksin' ilkesiyle, halkın sağlığını merkeze alan bir perspektifle hizmet veriyoruz. Her sene temalar belirleyerek bu temalar çerçevesinde, tüm Bölge Eczacı Odalarımızla birlikte çeşitli etkinliklerle bir hafta olarak kutluyoruz. Bu yıl da anne ve bebek sağlığına odaklandık. Bu alandaki rolümüzü pekiştirmek için de temamızı ‘Anne Bebek Dostu Eczane' olarak belirledik. Bu güne dek eczacı danışmanlığında sunulan ürünlerin, eczane dışından satılmaya başladığını; ticari kaygılar ile hareket edildiğini, toplum sağlığının hiçe sayıldığını görüyoruz. Bu tarz plansızca atılan adımların toplum sağlığı açısından geri dönüşü olmayan ve istenmeyen sonuçlara yol açabileceği uyarımızı yineliyoruz ve sağlık konusunda pazarlamanın gücünün değil, sağlık çalışanlarının bilgi ve deneyiminin önemini vurguluyoruz. İnternetten pek çok şey alabilirsiniz ama anne ve bebek ürünleri almayın. İlaç ve ilaç dışı ürünleri internetten almayın. Bizler mesleğimiz adına endişeliyiz. Son 7 yılda Eczacılık Fakülteleri kontenjanları yüzde 71,7 oranında artırıldı ve 2001 yılında fakülte sayısı 8 iken bugün 49 oldu. Eczacılık Fakültelerimizden her yıl 2 bine yakın öğrenci mezun oluyor, Sağlık Bakanlığı Sağlıkta İnsan Kaynakları 2023 vizyonu 2023 yılında eczacı ihtiyacını 32 bin 900 olarak gösteriyor. Şu an da ise 37 binin üzerinde eczacı bulunuyor. Bu konu sürekli gündemimizde ve endişemiz her gün artıyor. Fiziki ve sosyal koşuları yetersiz, laboratuvarları ve elemanları eksik fakülteler ile bir yere gelinemeyeceğinin altını çizerek, YÖK'ü ülkemizin kaynaklarını ve insan gücünü etkin kullanmak adına adımlar atmaya davet ediyoruz” dedi.