Kayseri Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şube'nin İl Divan Toplantısı yapıldı

Kayseri Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şube'nin 2018 Aralık Ayı delege ve İl Divan Toplantısı yapıldı.

Bir restoranda düzenlenen toplantıya Melikgazi Belediye Başkanı ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, 25'inci Dönem AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan ve delegeler katıldı.

Yapılan duanın ardından toplantının açılış konuşmasını yapan Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, sendika olarak üyelerinin gönüllerini alarak onlar için ter dökeceklerini ifade etti. Sendika olarak maddi ve manevi olarak yeni hedefler koyarak hizmet etmeye devam edeceklerini belirten Başkan Kalkan: “ Bu kutlu hareket 1992 yılında gönül adamı, Kudüs şairi Mehmet Akif İnan ve arkadaşları tarafından kurulurken merkeze insanı, mazlumu, fedakarlığı, vefayı, çalışmayı, hakkaniyeti koymuştur. Aynı hassasiyetle bizler de teşkilatımıza hem madden hem manen yeni hedefler koyarak hizmet edeceğiz. Sizlerden beklentimiz hayırlı çalışmalarımızda dua ve desteklerinizi eksik etmemenizdir. Önerileriniz, eleştirileriniz, tavsiyeleriniz, sunacağınız projeler bizler için çok kıymetlidir. Dava şuuru ile hareket eden insanlara küsmek, nefsi davranma, ön yargı ile hareket etmek yakışmaz. Sendika şubemiz ve şube yönetimlerimiz, ilçe temsilcilerimiz 10 bine yakın üyemiz tamamına ulaşacak, onların gönüllerini alacak, üyelerimizin özlük ve özgürlük mücadelesinde nefes tüketmeye ter akıtmaya devam edecektir. Sizleri bu mücadele yanımızda göreceğimizden hiç şüphemiz yoktur” diye konuştu.

“200 bin TL'lik başlangıçta bir bağış kampanyası başlatıyoruz”

Yemen meselesinde Müslümanların çözmesi gereken en öncelikli mesele olduğunu vurgulayan Başkan Aydın Kalkan, Eğitim Bir Sen olarak yardım kuruluşları ile harekete geçtiklerinin altını çizdi. Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan: “Memur Sen olarak, başta bölgedeki sendikalar olmak üzere, dünyanın bir çok ülkesindeki emek örgütleriyle iletişime geçerek inisiyatif almaya kararlıyız. Eğer gerek devlet düzleminde gerek sivil toplum kuruluşları düzleminde biz bir an önce bu inisiyatifi almaz, sorunu en basit ifadesiyle ötelersek başkaları gelir ve kendi düzenlerini kökleştirir. Yemen konusu kardeş kavgasının ne boyutlara gelebileceğinin en bariz örneğidir. Yemen meselesi Müslümanların çözülmesi gereken en öncelikli meselesidir. Çocuklar, kadınlar açlıktan ölürken bizler keyfe keder yaşayıp umarsız bir tavırla günümüzü gün edemeyiz. Devlet, millet, STK'lar olarak bu konuda çok acil tedbirler almalıyız. Biz Eğitim Bir Sen olarak bu anlamda paydaş yardım kuruluşları ile harekete geçiyoruz” dedi.

“Arkamızdan değil de nezaket kuralları içerisinde yüzümüze karşı konuşmak gerekir”

Melikgazi Belediye Başkanı ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç ise yokluk ve kıtlık günlerini gördüklerini ifade ederek birliktelikleri özlediklerini söyledi. Herkesin hata yapabileceğini ve bir kul olduklarını belirten Başkan Büyükkılıç: “ Biz bugünleri özledik. Biz kıtlık gününü de gördük yokluk gününü de gördük. O anlamda koruyup daha da geliştirmemiz lazım. Bizim birbirimize gönlümüzü açmamız lazım. Birbirimizin arkasından değil, nezaket kuralları içerisinde yüzüne karşı konuşmamız lazım. Bizim bunlara çok ihtiyacımız var. Belki de benim en büyük projelerimden bir tanesi de bu olacak. Biz bunu Kayseri'de uygulayıp Türkiye'mize yerleştirirsek, kazanan Türk Milleti olacaktır. Cenabı Allah'a şükürler olsun ki ne güzel birlikteliklerimiz var bu değerleri koruma da bizlere düşer. 3 hafta önce Cumhurbaşkanımız bizlere bir görev verdi. Cenabı Allah tamamını erdirsin. Her şeyi güzel yaptığımızı iddia edemeyiz. Bizler bir kuluz ve hatalarımız da olabilir. Ben dostlarımızın hatalarımızı bizlere nezaket içerisinde hatırlatmasını isterim. Yüzümüze karşı çok iyi yaptın, aslansın veya kaplansın değil. Arkamızdan konuşurlarsa bizlere yazık olur. Sonra geri dönüşü olmayan yollara gireriz. Hepimiz işte o zaman kaybederiz. Ben burada bir sembolüm. Kurumlar kalıcı olmalı, kurumlar yaşatılmalıdır. Biz sizlerden hep dua ve destek bekliyoruz. Bu şehri hep birlikte yönetelim diyoruz” ifadelerine yer verdi.