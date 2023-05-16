Kayseri ekibi Jimnastikte Türkiye ikincisi oldu

Türkiye Jimnastik Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen Türkiye Şampiyonasında Kayseri'yi temsil eden Rüya Jimnastik Spor Kulübü büyük erkeklerde takım halinde Türkiye ikincisi, yıldız erkeklerde iste takım halinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye Şampiyonasında büyük bir başarıya imza atarak Kayseri'ye dönen Hasan Bulut ve Mert Efe Kılıçer'den oluşan büyükler takımı şampiyonayı ikinci, Hüseyin Emir Cünedioğlu, Mehmet Eren Kökoğlu, Göktuğ Ömer Ceylan, Onurhan Demir ve Hüsnü Aktaş'tan oluşan yıldızlar takımı ise üçüncü olarak tamamladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; Türkiye şampiyonasından derecelerle dönen sporcuları ve antrenörleri Mehmet Bilgin ile Aziz Baran Atay'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.