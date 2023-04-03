İhlas Haber Ajansı

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Kayseri ekipleri finalde elendi

U-14 Türkiye Şampiyonası’nda Kayseri’yi temsil eden Talasgücü Belediyespor ve Erkiletspor, final maçlarında elendi.

U-14 Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil eden Talasgücü Belediyespor ve Erkiletspor, final maçlarında elendi.


U-14 Türkiye Şampiyonası'na iyi başlayan Talasgücü Belediyespor ve Erkiletspor, ilk iki maçlarında rakiplerini yenerek finale yükseldi. Talasgücü Belediyespor final maçında Mersin Grubu 1. Kademe finalinde Konya Karakartal takımı ile karşılaştı. Talasgücü Belediyespor rakibine 2-0 yenilerek şampiyonadan elendi.


Erkiletspor ise finalde Ordu Ünyespor ile karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen mücadelede Erkiletspor, rakibine tek golle boyun eğdi ve şampiyonadan elendi.

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