Kayseri ekipleri U-16 Türkiye şampiyonasına hazır

Kademe Müsabakaları, 65 ilden 114 takımın katılımı ile 6'şar takımlı 17 grupta 27-30 Nisan 2023 tarihlerinde, 4'er takımlı 3 grupta ise 28-30 Nisan 2023 tarihlerinde olmak üzere toplam 20 tarafsız grup merkezinde oynanacak.

Gruplarda mücadele edecek olan Kayseri takımlarından Gültepespor, 27-30 Nisan tarihleri arasında Nevşehir Grubu'nda mücadele edecek. Gültepespor, grubunda Mersin Yeni Şehir İdmanyurdu, Mersin Akdeniz Belediyespor, Konya Kasırgagücüspor, Niğde Gençlikspor ve Kırşehir 40 Şehirgücüspor şampiyonluk yarışı verecek.

Kayseri'yi temsil edecek olan bir diğer takım olan Atletikspor ise Kırşehir Grubu'nda yer aldı. Kayseri Atletikspor'un grubunda Yozgat Belediyesi Bozokspor, Ankara Keçiören Atletikspor, Sincangücüspor, Konya Selçuk Belediyespor ve 68 Aksaray Belediyespor takımları yer alıyor.