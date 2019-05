Kayseri Ekonomisine Katkı Sağlayan En İyi 10 Üye Ödüllerini Aldı

Düzenlenen törene Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Ak Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, İyi Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, protokol ve üyeler katıldı.

Düzenlenen törende Kayseri ekonomisine en çok katkı sağlayan üye Kayseri Şeker Fabrikası Oldu. Şeker Fabrikası adına verilen ödülü Tarım Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, Ak Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'tan aldı. Enflasyonla mücadele kapsamında ilk sırada ise Gözde Et ve Et ürünleri firması adına Hasan Ülker, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'dan aldı. Diğer üyelerin ödülleri de protokol tarafından takdim edildi.

Kayseri ekonomisi için ellerinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduklarını belirten Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, “ İlimiz ekonomisine en çok katkı sağlayan üyelerimizi onure etmek adına böyle bir etkinliği düzenmiş bulunuyoruz. Enflasyonla topyekün mücadele ve tutar bazında en çok tescil yaptırdıklarından dolayı, üyelerimizi ödüllendirmek istedik. Göreve geldiğimiz günden bu yana üyelerimiz ile el ele gönül gönüle verdik ve Kayserimiz için çalışmaya başladık. İlk olarak geçen yıl düzenlediğimiz bu programda hem üyelerimiz ile kaynaşma fırsatı bulduk hem de değerli protokolümüze camiamızı tanıttık. Bundan sonra da her yıl bu programı düzenleyeceğiz. Kayseri Ticaret Borsası olarak Kayserimizi ulusal ve uluslararası mecralarda temsil edebilmek adına sürekli mücadele ekmekteyiz. Göreve geldikten kısa süre sonra 2017-2018 yılı Kayseri Tarım ve Hayvancılık raporunu yayınladık. Çünkü ilimizin gerçeklerini somut verilerle önümüze koyup bir faaliyet planı oluşturmamız gerekiyordu. Böylece şehrimizin Tarım ve hayvancılık potansiyelini ve durumunu net bir şekilde kamuoyuna sunduk. Bu minvalde; İPARDIN Kayseri'ye gelmesi için gerek Büyükşehir Belediye Başkanımız gerek kıymetli protokolümüzle büyük mücadeleler verdik vermeye devam ediyoruz. Yine çok önemli bir konu olan et ve süt kurumunun ilimize kazandırılması için söz aldık. Tarım ve hayvancılığa dayalı ihtisas OSB'leri kurulması için girişimlerimiz devam etmektedir. Türkiye'de üretilen çerezlik kabak çekirdeğinin %60'ını çerezlik ayçekirdeğinin %35'ini ilimizde üretiyoruz. Kayseri Ticaret Borsası olarak bizler Kayseri ekonomisinin, tarım ve hayvancılığının gelişmesi ilerlemesi adına elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu alanlarda her türlü fedakarlığı yapmaya ve elimizi taşın altına koyup sorumluluk almaya hazırız” dedi.

2005 yılında kurulan lisanslı depoculuğun daha yeni tanındığını fakat hem iş adamlarını hem de çiftçiyi memnun ettiğini söyleyen Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, “Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Biraz önce Ticaret Borsası Başkanımız, Kayseri'de yapılması gereken borsayla ilgili meseleleri ifade etti. Bizler de bu meseleyi tüm siyasi partilerin temsilcileri ve milletvekili arkadaşlarımızla beraber, yakinen takip ediyoruz. 2005 yılında Sanayi Komisyonu üyesiyken, Odalar Birliği Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu ile çıkardığımız kanunda, lisanslı depoculuk diye bir kurum kurduk. 2019 yılındayız ve 2016 yılına kadar bu kurumdan kimsenin haberi yoktu. 2005 yılında kurduğumuz lisanslı depoculuk, bugün çok önemli bir noktaya geldi. İş adamlarının yatırım yaptığı ve yatırımlarının geri döndüğü bir sistem haline geldi. Hem iş adamları hem de çiftçilerimiz bundan memnun” diye belirtti.

Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, teknolojik gelişimlerden ve inovatif yapıdan faydalanılması gerektiğini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Kayseri Ticaret Odamız, doğru bir vizyon koyarak, bu yıl 2.incisini düzenlediği ödül töreninde bir enflasyonla mücadele kapsamında destek veren firmaların üyelerine, bir de en çok tesir yaptıran üyelerini ödüllendiriyor. Marifet iltifata tabidir. Başta başarılı girişimcilerimizi ve kurumlarımızı takdir etmek, teşvik etmek, daha iyisini yapmaları anlamında onlara moral verecektir. Ayrıca bu tür etkinliklere tarımdaki potansiyelimizin farkına vararak, müteşebbis insanlarımızı bu alana yönlendirmeye çok ihtiyacımız var. Zira, tarım diğer sektörlere benzemez. Tedbir almaz ve bugün daha ucuz diye her ürünü almaya kalkarsak, gelecekte boğazımızı bağımlı hale getiririz. Sadece gıda değil, milli güvenliğimiz de tehlikeye girer. İthal etmek yerine, verimi nasıl arttırırım diye düşünmeliyiz ve bunun peşinde olmak gibi bir zorunluluğumuz var. tarımda çalışan kişi başı üretimimiz, yılık 10 bin 500 dolar civarında. Fransa, İtalya ve İspanya'da ise 50 bin dolar civarında. Yani bizden 5 kat daha fazla üretim yapıyorlar. Ülkemiz tarımındaki sıkıntı dönemsel değil, yapısaldır. İleri teknoloji ve inovatif üretim alt yapısını geliştirmeliyiz”

Turizm alanında yapılacak yatırımlarla beraber Kayseri'ye gelecek turistlerin tarım ve hayvancılık sektörüne de katkı sağlayacağının altını çizen Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, “İlimizin, tarım ve hayvancılık konusunda daha önemli noktalara taşınması için mutlaka yapılması gerekenler var. Şu ana kadar yapılanlarla ilgili destek ve katkı veren herkese teşekkür etmek boynumuzun borcu. Bizim Kayseri olarak, 2023 vizyonuna uygun olarak ihracatımızı arttırmak için tarımsal alanda da yapmamız gereken çalışmalar var. Bu konuda borsamızın ve ilgili kurumlarımızın ortaya koyduğu çaba ve gayret, her türlü kapının üzerinde. Kendilerine teşekkür ediyorum. Özellikle İl Tarım Müdürlüğümüzün elemanlarıyla, 24 saat çalışma prensibiyle sahada olarak çiftçi ve hayvancılık yapan girişimcilerimize her türlü desteği verdiklerine yakından şahit oluyoruz. Kayseri olarak ihracatı arttırmak için, mutlaka yeni girişimlere ihtiyacımız var. Özellikle, turizm alanında yapılacak yatırımlarla Kayseri'de önemli kazanımlar elde edeceğimizi düşünüyoruz. Çünkü ilimize daha çok turist gelmesi, ekonomimize ve tarım ve havyacılık sektörüne de katkı yapacaktır” dedi.