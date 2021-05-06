Kayseri elma yetiştiriciliğinde 5. sırada

Kayseri'nin ülke genelinde elma yetiştiriciliği alanında 5. sırada bulunduğunu söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "4.5 milyon civarında meyve veren ağaçların yarısı Yeşilhisar ilçesinde bulunuyor" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Yeşilhisar ilçesinde 2019 yılında 465 dekar alan üzerine tesis edilen elma bahçesini ziyaret etti. İşletme sahibi Furkan Çelik'ten işletme hakkında bilgiler alan Şahin, “Gezmiş olduğumuz tesis; Kayseri'mizdeki tek parselde üretim yapan en büyük elma bahçesi özelliği taşımaktadır. Türkiye'deki en önemli elma üretim merkezlerinden bir tanesi olan İlimiz, elma yetiştiriciliği yapılan iller arasında 5.inci sırada yer almaktadır. İlimizde yaklaşık 4,5 milyon civarında meyve veren ağacımız bulunmakta ve bunun yaklaşık yarısı Yeşilhisar İlçemizde yer almaktadır. Bu işletmemizde; elma çeşitleri belirlenmiş, dölleyiciler ayarlanmış, gölgelikler, don önleme sistemi dâhil tüm alt yapı unsurları tamamlanarak modern bir tesis kurulmuştur. İlimize böylesine modern bir tesis kazandırdıkları için kendilerine teşekkür eder, bereketli bir sezon olmasını dilerim” dedi.

İşletme Sahibi Furkan Çelim, 8 farklı elma çeşidi kullanılarak tesis ettikleri bahçede; uzaktan kontrol edebildikleri otomasyon sistemi ile sulama yaptıklarını ve meteorolojik verilerin alındığı sistemlerin mevcut olduğunu belirtti.