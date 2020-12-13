İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri Emar Grup çalışıyor

Kayseri Emar Grup Futbol Kulübü yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kayseri Emar Grup FK, yeni sezon hazırlıklarını Sümer Stadı'nda günde tek antrenmanla sürdürüyor. Teknik Direktör Ferhat Kurnaz nezaretinde hazırlıklarını sürdüren Sarı-Siyahlı takımda keyifler ve moraller yerinde.


İlk kez mücadele edeceği Bölgesel Amatör Ligde Kayseri'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyor. Kayseri Emar Grup FK, hedefini yeni sezonda şampiyonluk olarak belirledi. Sarı-Siyahlılar bugünü izinli olarak geçirecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.